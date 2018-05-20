حزب الرابطة الايطالي يعلن اتفاقا على حكومة جديدة
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زعيم حزب الرابطة الايطالي ماتيو سالفيني في 14 ايار/مايو 2018 في روما(afp_tickers)
أعلن زعيم حزب الرابطة الايطالي (يمين متطرف) ماتيو سالفيني الاحد التوصل الى اتفاق على الحكومة الايطالية المقبلة مع حركة خمس نجوم، على ان يعرض الاثنين على الرئيس سيرجيو ماتاريلا.
وقال سالفيني "لقد اتفقنا على رئيس الحكومة ووزرائها ونأمل بالا يلجأ احد الى الفيتو ضد خيار يمثل ارادة غالبية الايطاليين"، موضحا ان لا هو ولا لويجي دي مايو الذي يترأس حركة خمس نجوم سيكون رئيسا للوزراء.
وكشفت الرابطة وحركة خمس نجوم الجمعة "عقدا حكوميا" يتجاهل التقشف و"املاءات" بروكسل ويعد باكبر قدر من الحزم في التعامل مع الفساد وكل اشكال الهجرة.
ولن تعرف هوية رئيس الوزراء المقبل وتوجهه قبل بعد ظهر الاثنين.
والتقى الزعيمان الشعبويان الاحد في روما لساعتين بعيدا من وسائل الاعلام.
وذكرت الصحافة ان كلا منهما سيتولى حقيبة وزارية، بحيث تكون الداخلية لسالفيني والعمل او التنمية الاقتصادية لدي مايو.
ودعي ناشطو حركة خمس نجوم الجمعة الى التصويت على البرنامج الذي تم التوافق في شانه، فوافقوا عليه "بنسبة تجاوزت 94 في المئة" وفق الحزب.
من جهتها، دعت الرابطة انصارها الى الادلاء بموقفهم السبت والاحد في كل انحاء ايطاليا على ان تعلن نتائج التصويت مساء.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب