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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2018 04:33 م 21 مايو 2018 - آخر تحديث - 16:33

المستشار النمسوي سيباستيان كورز ونائبه هاينز كريستيان ستراخي خلال حفل في قصر هوفبورغ في فيينا في 12 آذار/مارس 2018 (afp_tickers)