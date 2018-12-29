حزب العدالة والتنمية التركي يرشح يلدريم لرئاسة بلدية اسطنبول

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 03:59 م

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يكشف عن مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية اسطنبول بن علي يلدريم في 29 كانون الاول/ديسمبر 2018

انتخب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم ليكون مرشحه لمنصب رئيس بلدية اسطنبول في مسعى لابقاء أكبر المدن التركية في يد الحزب بعد انتخابات 2019.

وتولى يلدريم رئاسة الوزراء بين 2016 و2018 في ظل حكم الرئيس رجب طيب اردوغان. وكان آخر رئيس وزراء لتركيا قبل الغاء النظام البرلماني واستبداله بالنظام الرئاسي وعلى رأسه اردوغان في تموز/يوليو.

وقدم اردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس بلدية اسطنبول سابقا، يلدريم مرشحا لانتخابات رئاسة بلدية المدينة التي ستجري في 31 آذار/مارس، خلال مراسم نقلها التلفزيون، وقد نقل عن الرئيس في الماضي قوله لحزبه "اذا خسرنا اسطنبول، خسرنا تركيا".

ويزيد عدد سكان المدينة عن 15 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد سكان تركيا 80 مليون.

ويلدريم (63 عاما) الذي تولى رئاسة البرلمان بعد انتخابات حزيران/يونيو هذا العام، هو من المخلصين لاردوغان وعمل في السابق وزيرا للنقل.

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