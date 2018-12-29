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حزب العدالة والتنمية التركي يرشح يلدريم لرئاسة بلدية اسطنبول

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يكشف عن مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية اسطنبول بن علي يلدريم في 29 كانون الاول/ديسمبر 2018

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انتخب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم ليكون مرشحه لمنصب رئيس بلدية اسطنبول في مسعى لابقاء أكبر المدن التركية في يد الحزب بعد انتخابات 2019.

وتولى يلدريم رئاسة الوزراء بين 2016 و2018 في ظل حكم الرئيس رجب طيب اردوغان. وكان آخر رئيس وزراء لتركيا قبل الغاء النظام البرلماني واستبداله بالنظام الرئاسي وعلى رأسه اردوغان في تموز/يوليو.

وقدم اردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس بلدية اسطنبول سابقا، يلدريم مرشحا لانتخابات رئاسة بلدية المدينة التي ستجري في 31 آذار/مارس، خلال مراسم نقلها التلفزيون، وقد نقل عن الرئيس في الماضي قوله لحزبه "اذا خسرنا اسطنبول، خسرنا تركيا".

ويزيد عدد سكان المدينة عن 15 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد سكان تركيا 80 مليون.

ويلدريم (63 عاما) الذي تولى رئاسة البرلمان بعد انتخابات حزيران/يونيو هذا العام، هو من المخلصين لاردوغان وعمل في السابق وزيرا للنقل.

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