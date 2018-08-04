حزب العمال البرازيلي يسمي لولا دا سيلفا المسجون مرشحه للانتخابات الرئاسية
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لافتة كتب عليها اسم لولا في مؤتمر حزب العمال في ساو باولو في 4 آب/أغسطس 2018(afp_tickers)
اختار حزب العمال البرازيلي السبت الرئيس الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من أنه يقبع في السجن لإدانته بالفساد.
وقال لولا في رسالة تمت تلاوتها في مؤتمر حزب العمال المنعقد في ساو باولو إن "البرازيل بحاجة الى استعادة الديموقراطية".
وعلى الرغم من أن الرئيس الأسبق يمضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما، إلا انه لا يزال يحتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت في الجولة الأولى مع 30 في المئة، بحسب مؤسسات استطلاع الرأي. وتشكل هذه النسبة ضعف ما حصل عليه أبرز منافسيه.
وينص القانون البرازيلي على عدم أهلية أي شخص حكم عليه في الاستئناف، حالة لولا، للترشح الى الانتخابات.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب