محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 04:29 م 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:29

لافتة كتب عليها اسم لولا في مؤتمر حزب العمال في ساو باولو في 4 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)