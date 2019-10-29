هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 11:03 ص

لقطة من فيديو لوحدة التسجيلات البرلمانية تظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مجلس العموم في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019

باتت بريطانيا على وشك إجراء انتخابات مبكرة في كانون الأول/ديسمبر المقبل مع إعلان حزب العمال المعارض الثلاثاء أنه سيؤيد خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون في هذا الاتجاه، على الرغم من عدم تحديد موعد لذلك بعد.

وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن "لقد قلت باستمرار إننا على استعداد لإجراء انتخابات، ودعمنا يتوقف على سحب (خيار) بريكست بدون اتفاق من على الطاولة".

وأضاف أن قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل خروج بريطانيا من التكتل حتى 31 كانون الثاني/يناير عنى أنه "خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تمت تلبية شرطنا المتمثل في سحب (خيار) بدون اتفاق عن الطاولة".

وتابع "سنطلق الآن أكثر الحملات طموحا وراديكالية من أجل تغيير حقيقي لم تشهده بلادنا على الإطلاق".

ودعا جونسون إلى إجراء انتخابات في 12 كانون الأول/ديسمبر، لكن حزب العمال وأحزاب المعارضة الأخرى تضغط من أجل تقريب الموعد إلى 9 كانون الأول/ديسمبر.

وقال مصدر في حزب العمال لوكالة فرانس برس "ستكون الانتخابات في كانون الاول/ديسمبر".

وسيعرض رئيس الوزراء الثلاثاء مشروع قانون لتنظيم الانتخابات المبكرة من المتوقع أن يقره البرلمان في الأيام القليلة المقبلة.

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