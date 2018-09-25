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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 11:48 ص 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:48

رئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن يستمع إلى الخطابات في اليوم الثاني من مؤتمر الحزب في ليفربول بشمال غرب إنكلترا في 24 أيلول/سبتمبر 2018

يسعى الحزب العمالي البريطاني لتجاوز انقساماته حول بريكست خلال مناقشات صاخبة تجري الثلاثاء بمناسبة انعقاد مؤتمره السنوي وقد تحسم مصير خطط حكومة تيريزا ماي حول الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وسيشرح وزير بريكست في حكومة الظل العمالية كير ستارمر لمندوبي الحزب أنه "من المرجح بشكل متزايد" أن يصوت الحزب ضد أي اتفاق قد تتوصل إليه الحكومة المحافظة مع الاتحاد الأوروبي.

وهذا ما سيزيد من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، إذ أن تيريزا ماي لا تملك سوى غالبية ضئيلة في البرلمان وإن صوت العماليون ضد خطة بريكست، فستحتاج إلى دعم جميع نواب كتلتها، وهو أمر مستبعد على ضوء الانقسامات داخل المحافظين.

وهدد مثل هذا السيناريو ببلبلة العملية برمتها وإثارة فوضى داخل الحكومة.

وفي حال رفض البرلمان اتفاق بريكست الموقع مع بروكسل، قال كير ستارمر لإذاعة "بي بي سي" قبيل إلقائه كلمة أمام ناشطي الحزب في ليفربول (شمال شرق إنكلترا) إنه "عند حصول أمر كهذا، ينبغي في الظروف الطبيعية أن تليه انتخابات عامة".

وفي حال عدم تنظيم انتخابات، فقد يؤيد حزب العمال تنظيم استفتاء جديد.

- "نحب كوربن، نكره بريكست" -

لكن استراتيجية الحزب بهذا الصدد لا تزال موضع مناقشات محتدمة. ويعارض العديد من الناشطين الشباب خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي وهم يجاهرون بموقفهم في شعار مطبوع على حقائب وقمصان "أحب كوربن، أكره بريكست".

في المقابل، يحظى بريكست بتأييد غالبية المنتسبين إلى الحزب الأكبر سنا أو الآتين من أوساط عمالية.

وقالت رئيسة فرع الحزب العمالي في حي فوكسهول بوسط لندن إميلي والاس لفرانس برس "حانت ساعة الخيار، علينا أن نعلن قناعاتنا بوضوح".

وينوي وفدها التصويت الثلاثاء لصالح مذكرة تبقي "كل الخيارات مطروحة" من بينها تنظيم استفتاء ثان.

وتقررت صيغة هذه المذكرة الاثنين بعد خمس ساعات من المناقشات المكثفة، وأثارت خيبة الكثيرين من الناشطين الذين كانوا يتمنون أن تتضمن تأييدا واضحا لعملية تصويت جديدة على اتفاق بريكست النهائي، بما يتضمن إمكانية البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

ومني المؤيدون لأوروبا بخيبة أخرى حين أعلن النائب جون ماكدونيل وزير المالية في حكومة الظل العمالية أن أي استفتاء جديد لن يتضمن في مطلق الأحوال خيار البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

وخالفه ستارمر الرأي مؤكدا أن المذكرة "تُبقي بشكل واضح خيار البقاء ( في التكتل) مطروحا"، وهو ما أثار بلبلة لدى بعض المندوبين وبينهم النائب ستيفن كينوك المؤيد لأوروبا والذي أبدى "حيرته" متحدثا لفرانس برس.

وتعكس هذه البلبلة الانقسام العقائدي داخل الحزب، وقد ساهمت فيه سياسة رئيسه جيريمي كوربن الذي اقتصرت أجندته حتى الآن على المسائل الاجتماعية الاقتصادية، وهي مسائل توافقية.

لكن مع دخول المفاوضات حول بريكست مرحلتها الأخيرة، سيتحتم على العماليين وضع استراتيجية واضحة.

- "وضع بالغ التعقيد" -

وهو خيار صعب جدا في بلد لا يزال يشهد انقسامات عميقة. وفي المناطق العمالية المؤيدة لحزب العمال، يدعم الناخبون بمعظمهم بريكست.

وقال ليس توماس الناشط المشكك في جدوى التكتل "الاتحاد الأوروبي حركة اجتماعية ديموقراطية، كانت فكرة جميلة لكن بعد الأزمة المالية، قام الاتحاد الأوروبي بدعم المصارف على حساب الشعب".

غير أن الخط الوسطي الموروث من عهد توني بلير والشديد التمسك بالاتحاد الأوروبي ما زال يجمع من حوله قسما كبيرا من النواب.

ويضاف إلى هذه الشريحة الناشطون الجدد ومعظمهم شبان انضموا إلى الحزب بعدما جذبهم خطاب كوربن الداعي إلى العدالة الاجتماعية، غير أنهم لا يشاطرونه ريبته حيال بروكسل.

ورأت كلير هاليت (60 عاما) خلال تظاهرة ضد بريكست على هامش مؤتمر الحزب أن جيريمي كوربن "في وضع بالغ التعقيد" "لكن إن اتخذ موقفا مؤيدا لاستفتاء ثان وجرت الدعوة لانتخابات تشريعية الشهر المقبل، أعتقد أنه سيفوز".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب