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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 06:06 ص 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:06

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصل إلى فندقها في برمنغهام بوسط انكلترا في 29 أيلول/سبتمبر 2018

يعقد حزب المحافظين البريطاني مؤتمره السنوي اعتبارا من الأحد في مدينة برمنغهام بينما تواجه المفاوضات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مأزقا ما يسبب انقسامات عميقة حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها قبل ستة أشهر من الموعد المحدد لبريكست.

وستحاول رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة تيريزا ماي التي أضعفها رفض القادة الأوروبيين لخطتها مؤخرا، جمع حزبها تحت قيادتها بينما سعى أنصار قطيعة واضحة مع المفوضية الأوروبية إلى فرض وجهة نظرهم.

وكتبت ماي في رسالة موجهة إلى المشاركين "نحترم القرار الذي اتخذ (من قبل البريطانيين): مغادرة الاتحاد الأوروبي واستعادة السيطرة على أموالنا وقوانيننا وحدودنا".

لكن من غير المتوقع أن تكشف ماي التي تختتم المؤتمر الأربعاء كيف ستعيد النظر في خطتها كما طلبت المفوضية الأوروبية، مع اقتراب القمة الأوروبية التي ستعقد في 18 و19 تشرين الأول/اكتوبر.

ورأى الخبير السياسي سايمن هاشروود، استاذ العلوم السياسية في جامعة ساري، أنه "يتوقع أن تعدل موقفها بعد المؤتمر وليس خلاله"، مضيفا "إذا قدمت تنازلات الآن فستبدو ضعيفة وتحت ضغط الاتحاد الأوروبي".

وقبل يومين من المؤتمر انتقد وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون خطة ماي لبريكست واقترح التفاوض على اتفاق للتبادل الحر.

ورأى جونسون أن خطة ماي "إهانة أخلاقية وأدبية" و"كارثية"، معتبرا "أنها تجبر المملكة المتحدة على مواصلة القبول بقوانين وقواعد ورسوم الاتحاد الأوروبي (...) دون أن تكون لها كلمة في الأمر".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب