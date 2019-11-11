هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 12:18 م

زعيم حزب بريكست البريطاني نايجل فاراج يلقي كلمة في هارتبول، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

أعلن زعيم حزب بريكست البريطاني نايجل فاراج الإثنين أنّ حزبه لن يترشح خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 كانون الأول/ديسمبر في أكثر من 300 دائرة يمسكها المحافظون حاليا، تجنباً لتشتت الفريق المؤيد للخروج من الاتحاد الاوروبي.

وأكد أثناء زيارة إلى مدينة هارتبول (شمال-شرق) أنّ حزبه لن يرشّح أحدا في 317 دائرة فاز بها حزب المحافظين في آخر انتخابات في حزيران/يونيو 2017، مضيفاً أنّه "سيركّز على (منافسة) حزب العمّال".

وكان فاراج قال في السابق إنّ حزبه سيقدّم نحو 600 مرشح في حال رفض رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون التوصل إلى تحالف انتخابي.

واتهم المحافظون حزب بريكست بأنّه يخاطر بتشتيت أصوات المؤيدين للخروج من الاتحاد الاوروبي وبتعزيز حظوظ العمّاليين الراغبين في إجراء استفتاء جديد، أو أحزاب أخرى مثل الليبراليين-الديموقراطيين.

وقالت أستاذة العلوم السياسية في مدرسة لندن للاقتصاد "لندن سكول اوف ايكونوميكس" سارة هوبولت، إنّ قرار فاراج "يرجّح فوز غالبية" محافظة.

ويدعو الليبراليون-الديموقراطيون إلى وضع حد لبريكست، بينما يتعهد العمّاليون في حال فوزهم بالتفاوض على اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الاوروبي، على أن يعرض لاحقاً في استفتاء يطرح البقاء ضمن اوروبا كخيار بديل.

ومن جانبه، يقدّم بوريس جونسون نفسه كمنقذ لبريكست، ويتعهد بتنفيذه بحلول المهلة الجديدة المقررة في 31 كانون الثاني/يناير.

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