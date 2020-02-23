هذا المحتوى تم نشره يوم 23 فبراير, 2020 12:06 م

لافتات انتخابية للحزب الاشتراكي الديموقراطي في هامبورغ، ألمانيا، 12 شباط/فبراير 2020.

في خضم الازمة التي يواجهها، مني حزب انغيلا ميركل المحافظ الاحد بهزيمة انتخابية في هامبورغ حيث يحتفظ الاشتراكيون الديموقراطيون بمعقلهم رغم صعود حزب الخضر الكبير.

والاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي يبحث عن زعيم ونهج متماسكا منذ انسحاب خليفة ميركل منتصف الشهر الحالي، تراجع الى المرتبة الثالثة في البرلمان الاقليمي مع حوالى 11 % من الاصوات مقابل 15,9% في الانتخابات الاخيرة عام 2015 بحسب أرقام اعلنتها شبكتي "اي ار دي" و "زي دي اف" الحكوميتين.

واعرب الأمين العام للحزب بول زيميك عن الاسف قائلا "انه يوم عصيب للاتحاد المسيحي الديموقراطي" معتبراً أن الالتباس الذي ارتكبه حزبه في تورينغن حيث اقترب على التوالي من أقصى اليمين ثم اليسار المتطرف، "لم يكن عاملا مساعدا".

وقالت القناة "انها هزيمة نكراء" مشيرة الى "ثاني أسوأ نتيجة في تاريخ" المحافظين الالمان منذ نتيجة 9% التي حصلوا عليها في عام 1951 في مقاطعة بريمن.

ورغم تراجع الاشتراكيين الديموقراطيين على الصعيد الوطني، فهم لا يزالون يحتفظون بالصدارة في هامبورغ مع 37% من الاصوات لكنهم يرون حلفاءهم الخضر يتقدمون من 12,3% الى اكثر من 25% من الاصوات ما يعكس الموجة الخضراء التي تكتسح البلاد منذ الانتخابات الاوروبية في ايار/مايو 2019 على خلفية القلق المتزايد بشأن المناخ.

- استبعاد حزب "البديل لالمانيا" -

وحتى الجمعة تظاهر 10 آلاف شاب بدعوة من حركة "فرايدايز فور فيوتشر" بمشاركة السويدية غريتا تونبرغ التي تقف وراء هذه التعبئة الاسبوعية الشبابية.

وقال المسؤول المشارك للخضر، روبرت هابك، الذي ينظر اليه الآن كطامح لمنصب المستشار "لدينا موقف حساس للغاية بالنسبة للديمقراطية في ألمانيا، فالاتحاد الديمقراطي المسيحي يغوص في مشاكله الخاصة (...) سيكون الأمر متروكًا لنا لاعطاء البلاد توجها".

والنتيجة الاخرى لهذا الاقتراع الذي دعي اليه حوالي 1,3 مليون ناخب هي حصول حزب "البديل لالمانيا" بالكاد على نسبة ال5% الضرورية بعد ان دخل منذ 2014 الى البرلمانات الاقليمية ال16.

وهذا الحزب الذي لا يحظى بشعبية اصلا في هذه المدينة التي منحته 6,1% من الاصوات في 2015، بات عرضة للتنديد منذ الهجوم العنصري الذي أسفر مساء الخميس عن سقوط تسعة قتلى في عمليتي اطلاق نار في هاناو (وسط) لدرجة أن زعيمه المحلي ديرك نوكمان ندد ب"حملة الاستبعاد القصوى".

اما الليبراليون في الحزب الديموقراطي الحر فقد يخرجون ايضا من البرلمان المحلي لعدم قدرتهم على تجاوز عتبة 5% من الأصوات الضرورية للدخول إلى البرلمان.

وكان هذا الحزب احد الاطراف في الجدل السياسي الاخير في مقاطعة تورينغن شرق البلاد حيث تولى ليبرالي الرئاسة الاقليمية بفضل تحالف غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية بين اليمين واليمين المتطرف.

- مشهد ما بعد حقبة ميركل -

وما حصل في تورينغن اشعل فيتل الازمة في اوساط حزب ميركل ما حمل "وريثتها" الأبرز أنيغريت كرامب-كارنباور في العاشر من شباط/فبراير على التخلي عن طموحاتها لقيادة البلاد على خلفية الأزمة المتفاقمة بشأن العلاقات بين اليمين واليمين المتشدد.

وعلى المحافظين الكشف عمن سيتولى قيادة الحزب للتحضير لخلافة ميركل بحلول 2021 لكنهم سيضطرون الى توضيح مواقفهم من اليمين واليسار المتطرفين.

وحتى الآن كان موقف المحافظين "وسطيا" مستبعدين اي تحالف مع حزب "البديل لالمانيا" كما مع حزب "دي لين" لليسار المتطرف لكن تفكك المشهد السياسي الالماني يجعل تطبيق هذه القاعدة اكثر صعوبة.

وذكرت وسائل الاعلام الالمانية ان اختيار المرشح الجديد الى المستشارية سيؤجَّل حتى نهاية السنة امام التحديات والانقسامات التي يشهدها الحزب.

وفي الاثناء من المتوقع اختيار زعيم للحزب خلال المؤتمر الاستثنائي في ايار/مايو او حزيران/يونيو، الا اذا اختار الاتحاد الديموقراطي المسيحي رئاسة جماعية انتقالية تضم كافة التيارات.

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