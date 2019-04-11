هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2019 06:48 ص

نساء سودانيات يتظاهرن ضد نظام الرئيس عمر البشير في الخرطوم في 11 نيسان/أبريل 2019

تجمعت حشود ضخمة من السودانيين في وسط الخرطوم الخميس مطالبين برحيل الرئيس عمر البشير، بعد الإعلان عن "بيان هام" للجيش، فيما اقتحم متظاهرون مقرين لجهاز الأمن والمخابرات النافذ في شرق البلاد.

ويترقب المتظاهرون بيان الجيش الذي أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسميّة السودانيّة صباح الخميس صدوره "بعد قليل"، ثم قطع التلفزيون الرسمي برامجه وبدأ ببث أناشيد وطنية وعسكرية. وعادت الشريط الإخباري منذ بعض الوقت الى أسفل الشاشة.

لكن المتظاهرين اعتبروا أن مصير البشير حُدّد وانتهى، فنزلوا الى الشوارع بكثافة، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس، وأطلقوا هتافات "سقطت، سقطت" باللغة العامية السودانية، بينما رفع آخرون شارات النصر.

وكانت حافلات وسيارات أقلت متظاهرين الى مقر قيادة الجيش حيث يتواصل اعتصام المطالبين برحيل البشير لليوم السادس على التوالي. وأطلقت نساء الزغاريد، ولوحت مجموعات بالأعلام وصرخ أفرادها هتافات ضد الرئيس الذي لم يصدر عنه بعد أي رد فعل.

ولم تُقدّم وسائل الإعلام الرسميّة السودانيّة تفاصيل عن مضمون الإعلان المرتقب.

لكن المتظاهرين في الشوارع كانوا يتعانقون، ويلوحون بالأعلام ويتبادلون الحلوى، في مؤشرات واضحة على اعتبارهم أن بيان الجيش المرتقب سيصب في إطار تحقيق مطالبهم.

ويطالب المتظاهرون منذ ستة ايام بانضمام الجيش الى مطلبهم تنحي البشير.

وكان منظمو التظاهرات دعوا السودانيين الى التوجه بكثافة إلى مكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة الذي يضم قيادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع ومقر البشير.

وقال تجمّع المهنيين السودانيين في بيان "نناشد كلّ المواطنين بالعاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات، ونرجو من الثوار في الميدان عدم التحرك من مكان الاعتصام حتى بياننا التالي خلال اليوم".

وخرج متظاهرون محتفلين كذلك في مدن عدة بينها مدني والقضارف وبورتسودان والعبيد وكسلا، ملوحين بالأعلام السودانية.

وذكر شهود أن متظاهرين هاجموا مركزا لجهاز الأمن والمخابرات السوداني النافذ في مدينة كسلا في شرق السودان، ومقرا للجهاز في مدينة بورتسودان في الشرق أيضا.

وفي وقت لاحق، أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن جهاز الأمن والمخابرات السوداني الخميس أعلن "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في كل أنحاء البلاد"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وناشدت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان "الجميع ضبط النفس والتحلي بالحكمة والعقل وعدم التفلت أو الاعتداء على أي ممتلكات حكومية أو شخصية"، مرددة شعار "سلمية، سلمية".

- مداهمة -

وأفاد شهود أن مجموعة من الجنود السودانيين داهمت صباح الخميس مركز الحركة الإسلامية المرتبطة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة البشير، في الخرطوم.

في الشوارع، كان الناس يهتفون "حنصوم رمضان من غير كيزان"، و"كيزان" عبارة تطلق في السودان على أعضاء الحركة الإسلامية التي ساندت البشير في الوصول للسلطة وتعتبر الجناح العقائدي لحزبه.

كما انتشر الجيش في شوارع عدة في العاصمة.

وقال متظاهر "ننتظر أنباء مهمة، لن نذهب من هنا قبل أن نعرف ما الذي يحدث"، مضيفا "لكن نعرف أن على البشير أن يرحل. اكتفينا من هذا النظام. ثلاثون عاما من القمع والفساد وانتهاك الحقوق. يكفي!".

وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم دعا الأربعاء أنصاره إلى الخروج في مسيرات تأييدٍ له في الخرطوم الخميس، لكن تمّ الإعلان عن إرجاء التجمع من دون تحديد موعد آخر مساء اليوم نفسه.

وتعرض المتظاهرون خلال الأيام الماضية مرات عدة لإطلاق غازات مسيلة للدموع ومحاولات تفريق قام بها جهاز الأمن والمخابرات النافذ، بحسب منظمي التجمّع، لكنهم تمسكوا بالبقاء أمام المقرّ.

وقتل 11 شخصا الثلاثاء في "أحداث" في الخرطوم، بينهم ستة عناصر "من القوات النظامية"، بحسب ما أعلنت الحكومة. ولم يكن في الإمكان الحصول على تفاصيل عن الظروف التي أدت الى هذه الأحداث، لكن عدد القتلى في حركة الاحتجاج المستمرة منذ بدء الحركة الاحتجاجية في كانون الأول/ديسمبر، وصل الى 49 بحسب السلطات.

إلا أنّ منظّمات غير حكوميّة تؤكّد أنّ الحصيلة أكبر، مشيرةً إلى أنّ 51 شخصًا قُتلوا حتّى السبت الماضي.

ودعا جهاز الأمن والمخابرات في بيان الخميس "المواطنين الشرفاء للانتباه إلى محاولات جرّ البلاد إلى انفلات أمني شامل"، مؤكّدًا "قدرته والمنظومة الأمنيّة على حَسم العناصر المتفلّتة، نصحًا بالحسنى أو أخذًا بالقوّة المقيّدة بالقانون".

في المقابل، كانت الشرطة أمرت قوّاتها الثلاثاء بـ"عدم التعرّض" للمحتجّين، وذهبت إلى حدّ الكلام عن "انتقال سلمي للسلطة".

واندلعت التظاهرات في 19 كانون الأوّل/ديسمبر ردًّا على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. ثم تحوّلت إلى حركة احتجاجية في كلّ أنحاء البلاد، وخرجت تظاهرات غير مسبوقة في أنحاء عدة في البلاد.

وبقي البشير متمسّكاً بموقفه، وفرَضَ سلسلة إجراءات مشدّدة شملت إعلان حال الطوارئ في أنحاء البلاد، اعتُقل على أثرها صحافيّون وناشطون.

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