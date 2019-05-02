هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 07:57 ص

أعلنت السلطات السريلانكية الخميس أن الاعتداءات التي وقعت في أحد الفصح في البلاد أسفرت عن سقوط 257 قتيلا حسب حصيلة جديدة، مشيرة إلى أن هذا العدد يمكن أن يرتفع.

وقال آنيل جاسينغي المدير العامة لإدارة الصحة لوكالة فرانس برس إن "الحصيلة أصبحت الآن 257 قتيلا". وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مقتل 253 شخصا.

وأوضح أن "ارتفاع الحصيلة ناجم عن وفاة أشخاص يعالجون في مستشفيات، وهناك أيضا أشلاء جثث، لذلك العدد هو 257 على الأقل" حاليا.

وكانت سلطات سريلانكا أعلنت قبل أيام أنه تم التعرف على 42 أجنبيا بين القتلى.

وقالت وزارة الخارجية السريلانكية في كولومبو مساء الإثنين إنه ما زال عدد من الأجانب مفقودين وقد يكونوا بين الجثث التي لم يتم التعرف عليها في مشرحة كولومبو.

وتتحدث الحصيلة الأخيرة عن 496 جريحا ما زال 47 منهم يعالجون في مستشفيات منهم 12 في العناية المركزة.

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