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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 10:03 ص 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:03

دفن جماعي في غارديز في افغانستان في الرابع من آب/اغسطس 2018 للقتلى ال35 ضحايا الاعتداء الانتحاري على مسجد شيعي (afp_tickers)