حصيلة الاعتداء على مسجد شيعي في افغانستان الجمعة ترتفع الى 35 قتيلا
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دفن جماعي في غارديز في افغانستان في الرابع من آب/اغسطس 2018 للقتلى ال35 ضحايا الاعتداء الانتحاري على مسجد شيعي(afp_tickers)
ارتفعت السبت الى 35 حصيلة قتلى الاعتداء الانتحاري الجمعة على مسجد شيعي في مدينة غارديز في شرق افغانستان، فيما بلغت حصيلة الجرحى 94.
واشار حاكم ولاية باكتيا شاميم خان كاتاوازي في تصريح لفرانس برس "الى وجود ثلاثة اطفال بين القتلى ال35، فيما بلغ عدد الجرحى بحالة الخطر 17 نقلوا بالمروحيات الى كابول".
وكانت الحصيلة السابقة الجمعة اعلنت سقوط 29 قتيلا و81 جريحا.
واكد قائد شرطة الولاية الجنرال راز محمد ماندوزاي الحصيلة.
وكان انتحاريان مزودان بحزامين ناسفين دخلا المسجد خلال صلاة الجمعة وهما يرتديان البرقع وفتحا النار على المصلين قبل ان يفجرا نفسيهما، ما تسبب بمجزرة فعلية داخل المسجد.
ولم يتبن اي طرف بعد الاعتداء رغم مرور اكثر من 24 ساعة على وقوعه. واكدت حركة طالبان ان "لا علاقة لها" به واتهمت ضمنا تنظيم الدولة الاسلامية بارتكابه.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب