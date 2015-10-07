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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2015 07:30 ص 07 أكتوبر 2015 - آخر تحديث - 07:30

صورة نشرها خفر السواحل الاميركي للفيضانات في تشارلستون في كارولاينا الجنوبية (afp_tickers)