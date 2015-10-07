حصيلة الفيضانات في جنوب شرق الولايات المتحدة ترتفع الى 17 قتيلا
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صورة نشرها خفر السواحل الاميركي للفيضانات في تشارلستون في كارولاينا الجنوبية(afp_tickers)
اعلنت السلطات الاميركية الاربعاء ان حصيلة ضحايا الفيضانات التي ما زالت تغرق جزءا من جنوب شرق الولايات المتحدة ارتفعت الى 17 قتيلا.
وقالت كريستال بوكانان من مكتب ادارة الاحوال الطارئة في كارولاينا الجنوبية ان 15 شخصا لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالفيضانات في الولاية الاكثر تضررا بالفيضانات. واضافت ان تسعة منهم ماتوا غرقا وستة لقوا مصرعهم في حوادث طرق.
وفي ولاية كارولاينا الشمالية المجاورة تحدثت اجهزة الانقاذ عن مقتل شخصين احدهما بسقوط شجرة على سيارة والثاني في حادث سير في اوج العاصفة.
وتراجعت حدة الامطار لكن فيضان الانهار المحلية مستمر وانكسر احد عشر سدا، كما قالت بوكانان مشيرة الى ان 35 سدا آخر يخضع للمراقبة.
وطلب مسؤولو الولاية من سكان 900 منزل قريبة من سد بيفر مغادرة مساكنهم ليلجأوا الى مناطق مرتفعة.
وتابعت بوكانان ان مقطعا يبلغ طوله حوالى 120 كلم من الطريق السريع 95 ما زال مغلقا بسبب "المياه التي تستمر في الصعود".
وكانت حاكمة كارولاينا الجنوبية نيكي هالي صرحت الاحد ان الامطار الغزيرة التي هطلت في بعض مناطق الولاية بلغت "مستوى الفيا" (يسجل في الاحصاء كل الف عام).
وتسبب هذه الامطار التي اغرقت الطرق والمنازل وحتى الوسط التاريخي للمدينة كتلة هوائية محملة بالرطوبة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب