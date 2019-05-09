هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مايو, 2019 10:37 ص

قوات الأمن الأفغانية في 9 ايار/مايو 2019 في مكان الهجوم الذي اعلنت طالبان مسؤوليتها عنه على مبنى يضم منظمة كاونتربارت الاميركية غير الحكومية

اعلنت وزارة الداخلية الافغانية الخميس ان حصيلة الهجوم على منظمة "كاونتربارت انترناشيونال" الاميركية غير الحكومية الذين اعلنت مسؤوليتها عنه حركة طالبان، قد ارتفعت وبلغت تسعة قتلى.

والقتلى هم اربعة من عناصر الشرطة وأحد أفراد القوات الخاصة، وحارس المقار المؤمنة ل"كاونتربارت انترناشونال" وثلاثة مدنيين، اعضاء في منظمة "كير انترناشونال" القريبة من كاونتربارت. وجرح ايضا عشرون مدنيا.

وكانت حصيلة سابقة صدرت بعد انتهاء العمليات للقضاء على المهاجمين، تحدثت عن سقوط خمسة قتلى.

وذكرت المنظمة غير الحكومية في بيان "بحزن عميق تؤكد كير مقتل ثلاثة من زملائنا"، هم حارس وسائق ومستشار تقني في مجال التعليم.

وأضافت ان "هذا الهجوم يعكس المخاطر المتزايدة التي يواجهها العمل الإنساني في البلدان المتأثرة بالنزاعات مثل أفغانستان والحقيقة اليومية المؤسفة للعنف لعدد كبير من الأسر الأفغانية".

من جهتها اعربت آن هودوك رئيسة منظمة "كاونتربارت انترناشونال" التي تمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأميركية، عن اسفها للهجوم الذي استهدف "محترفين على صعيد التنمية كرسوا حياتهم لتحسين حياة أضعف الفئات في أفغانستان، خصوصا النساء والشبان والمعاقين".

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ثلاثين عاملا في مجال الإغاثة قتلوا في 2018 في أفغانستان، وستة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى اذار/مارس 2019.

وتعمل حوالى 266 منظمة غير حكومية في أفغانستان، كما تقول وزارة الاقتصاد.

واعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي استمر أكثر من خمس ساعات حتى القضاء على المهاجمين الأربعة الذين دخلوا المنازل المزدوجة المكونة من أربعة طوابق في موقع كاونتر بارت انترناشونال.

وقد حصل فيما تجري الولايات المتحدة وطالبان منذ أسبوع في الدوحة جولة جديدة من محادثات السلام، حيث يبدو أن كلا الطرفين يصطدم بالمسألة الأساسية المتمثلة بتوقيت انسحاب القوات الأميركية.

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