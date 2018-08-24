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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 04:39 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 04:39

امرأة تنظر إلى منزلها الذي دمره زلزال في قرية لابو باندان في جزيرة لومبوك الأندونيسية في 22 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)