هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2019 05:05 ص

إندونيسيون في شارع في باتو مراه بعد زلزال شدته 6,5 درجات في 26 أيلول/سبتمبر 2019

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الخميس جزر مولوكو في شرق البلاد، إلى ثلاثين قتيلا.

وأعلن أغوس ويبوبو الناطق باسم وكالة إدارة الكوارث إن "ثلاثين شخصا قتلوا و156 جرحوا"، موضحا أن بين الضحايا لذين سقط معظمهم في انهيار مبان، ثلاثة أطفال. وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مقتل 19 شخصا.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية حددت مركز الزلزال على بعد 37 كيلومترا شمال شرق جزيرة أمبون. وقد وقع في الساعة 08,46 بالتوقيت المحلي على عمق 29 كيلومترا. وشهدت المنطقة نحو عشرين هزة ارتدادية على الأقل بلغت قوة احداها 5,6 درجة.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث أن حاكم المنطقة أعلن حالة الطوارىء حتى التاسع من تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت الوكالة تحدثت عن مقتل 23 شخصا لكنها خفضت الحصيلة الجمعة إلى 19 قتيلا بسبب خطأ في "التعرف على أسماء الضحايا".

واضطر 25 ألف شخص على الأقل لمغادرة منازلهم التي تضررت في الزلزال، بينما أقامت السلطات مطابخ جماعية وخياما لاستقبال النازحين.

وألحق الزلزال أضرارا بمئات المنازل والمكاتب والمدارس.

ويشهد الأرخبيل الإندونيسي الذي يتألف من 17 ألف جزيرة وجزيرة صغيرة، نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعه على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.

وأدى زلزال بلغت قوته 7,5 درجات وتبعه تسونامي، العام الماضي في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف. وأعلن الصليب الأحمر هذا الأسبوع ان نحو 60 ألف شخص لا يزالون في مخيمات بعد نحو عام على الكارثة.

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