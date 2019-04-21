هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أبريل, 2019 07:51 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي ضربت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في سريلانكا التي يحيي سكانها الكاثوليك عيد الفصح الأحد إلى 156 قتيلاً بينهم 35 أجنبياً، بحسب مصدر في الشرطة لفرانس برس.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، "هناك العديد من الاشخاص المصابين بعضهم في حال حرجة". وأضاف أنّ 254 شخصاً أدخلوا إلى المستشفى في كولومبو فيما جرى إحصاء 60 مصاباً في الانفجارين الذين وقعا خارج العاصمة.

وبحسب المصدر نفسه، قتل 64 شخصاً في كولومبو حيث جرى استهداف ثلاثة فنادق وكنيسة. وفي نيغومبو التي تقع شمال العاصمة قتل 67 شخصاً في كنيسة بينما قتل 25 آخرون في كنيسة في باتيكالوا شرقي الجزيرة.

وكان سكان الجزيرة الكاثوليك توجهوا كما نظرائهم في بقية العالم صباح الأحد إلى قداس عيد الفصح. غير أنّ الأسقفية أعلنت لاحقاً إلغاء الاحتافالات بعيد لافصح في عموم البلاد.

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