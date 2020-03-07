هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2020 09:52 ص

عامل ينظف حافلة في طهران ضمن جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في العالم إلى 101988 بينهم 3491 حالة وفاة في 94 دولة ومنطقة، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية السبت عند الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش.

وسُجّلت 1146 إصابة و35 حالة وفاة جديدة منذ التعداد السابق الجمعة عند الساعة 17,00 ت غ.

وتعدّ الصين القارية (من دون هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الوباء للمرة الأولى في أواخر كانون الأول/ديسمبر، 80651 إصابة بينها 3070 حالة وفاة. وأعلنت السلطات الصينية السبت عن 99 إصابة جديدة و28 حالة وفاة إضافية بين الجمعة عند الساعة 17,00 ت غ والسبت عند الساعة 09,00 ت غ.

في سائر دول العالم، بلغت الحصيلة 21337 إصابة (1047 إصابة جديدة) السبت عند الساعة 09,00 ت غ، بينها 421 حالة وفاة (7 جديدة).

والدول الأكثر تأثراً بعد الصين هي كوريا الجنوبية (6767 إصابة بينها 483 جديدة، 44 وفاة) وإيران (4747 إصابة، 124 وفاة) وإيطاليا (4636 إصابة، 197 وفاة) وألمانيا (684 إصابة بينها 150 جديدة، من دون أي وفاة).

ومنذ الساعة 17,00 ت غ الجمعة، سجّلت الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا حالات وفاة جديدة. وأعلنت كولومبيا وكوستا ريكا تشخيص أول إصابات على أراضيها.

وفي المجمل، كان هناك السبت حتى الساعة 09,00 ت غ في آسيا 89021 إصابة (3131 وفاة) وأوروبا 7503 إصابة (215 وفاة) والشرق الأوسط 5032 إصابة (127 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 264 حالة (16 وفاة) وأوقيانيا 76 إصابة (حالتا وفاة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 50 إصابة وإفريقيا 42 إصابة.

وجُمعت هذه الحصيلة استناداً إلى معطيات نقلتها مكاتب وكالة فرانس برس عن السلطات الوطنية المعنية ومعلومات منظمة الصحة العالمية.

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