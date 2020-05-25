هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2020 12:08 م

مارة في الشارع يضعون كمامات في طوكيو في 26 أيار/مايو 2020

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 346296 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5.507.700 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 2.176.600 شخصاً على الأقلّ.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 98223 وفاة من أصل 1.662.768 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 379157 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي بريطانيا بتسجيلها 36914 وفاة من أصل 261184 إصابة، تليها إيطاليا مع 32877 وفاة من أصل 230158 إصابة وفرنسا مع 28457 وفاة من أصل 182942 إصابة وإسبانيا مع 26834 وفاة من أصل 235400 إصابة.

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) عن 82992 إصابة (7 إصابات جديدة بين الاثنين والثلاثاء) بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78277 شخصاً.

والثلاثاء عند الساعة 11,00 ت غ، أحصت أوروبا 172890 وفاة من أصل 2.048.424 إصابة فيما بلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 104860 من بين1.748.479 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 41590 وفاة (770283 إصابة)، وآسيا 14478 وفاة (464814 إصابة)، والشرق الأوسط 8871 وفاة (351114 إصابة)، وإفريقيا 3477 وفاة (116099 إصابة)، وأوقيانيا 130 وفاة (8491 إصابة).

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك