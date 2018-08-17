محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 01:21 م 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:21

كنايسل خلال مقابلة معها في فيينا في العاشر من اب/اغسطس 2018 (afp_tickers)