هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2020 12:11 م

شارع مقفر في عمان في 21 آذار/مارس 2020 خلال اجراءات حظر التجول بسبب فيروس كورونا

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الاثنين إن حظر التجول الذي دخل يومه الثالث في الأردن سيستمر "حتى إشعار آخر" مؤكدا ان المواطنين سيحصلون على احتياجاتهم الأساسية كالخبز والماء والدواء في منازلهم من خلال شركات توصيل أوكلت هذه المهمة.

وقال العضايلة وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي إن "حظر التجوال سيستمر حتى إشعار آخر وعليكم الالتزام ببيوتكم وعدم خرق تعليمات الحظر لان من يخرق حظر التجوال سيواجه عقوبات".

واضاف إن "فريق العمل الحكومي أعد خطة لايصال المستلزمات الأساسية مثل الخبز ومياه الشرب والدواء للمواطنين إلى منازلهم اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء".

وأوضح العضايلة إن "المخابز والصيدليات ستبدأ اعتبارا من فجر يوم غد الثلاثاء بفتح أبوابها ولكن لن يكون هناك بيع مباشر للمواطنين".

وسيتم توزيع الخبز على المواطنين في منازلهم "من خلال البلديات وشركات توزيع المياه والشركات الكبرى التي كانت تقوم بايصال المواد التموينية للبقالات".

وسيتم العمل بهذه الآلية حتى نهاية الأسبوع الحالي، وفق العضايلة.

وكان العضايلة صرح الأحد أنّ حظر التجول قد يطول "ويمتد أسابيع مقبلة".

وأكد متحدث أمني أردني الأحد إنه تم توقيف حوالى 700 شخص خالفوا أوامر حظر التجول في البلاد الذي دخل حيز التنفيذ صباح السبت.

واستثنت الحكومة الأطباء والممرضين في جميع أنحاء المملكة من قرار الحظر، بحسب ما أعلن نقيب الممرضين خالد الربابعة.

وأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي السبت استثناء 45 محطة وقود في عموم محافظات المملكة من قرار الحظر، حيث ستعمل هذه المحطات من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء "من اجل تزويد مركبات الجهات المستثناة من قرار الحظر بالوقود ومساعدتها على أداء واجبها في هذا الظرف الاستثنائي".

كما استثنت الوزيرة السيارات التي تبيع الغاز المنزلي المسال في الأحياء، مشيرة إلى ارتفاع الطلب على هذه المادة لتبلغ 230 الف أسطوانة يوميا.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت الثلاثاء تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، بينما انتشر الجيش عند مداخل المدن ومخارجها.

وسجلت 112 إصابة بوباء كوفيد-19 في الأردن حتى الآن، شفيت إحداها.

وفرضت السلطات منذ الإثنين حجرا صحيا إجباريا على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

وقررت عمان الاسبوع الماضي وقف الرحلات الجوية من المملكة واليها وتعليق المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وغلق صالات السينما والمطاعم.

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