هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 11:01 ص

أهالي يتفقدون الدمار الذي لحق بمتجر في مينوانغودا خلال أعمال شغب، الثلاثاء 14 ايار/مايو 2019

أعلنت الحكومة السريلانكية الثلاثاء فرض حظر للتجول لليلة الثانية على التوالي في أعقاب مقتل رجل مسلم في أعمال شغب ضد مسلمين جاءت بعد هجمات عيد الفصح الإرهابية.

واندلعت أعمال العنف في ساعة متأخرة الإثنين بعد ثلاثة أسابيع على تفجيرات انتحارية أودت بحياة 258 شخصا. وخلال أعمال العنف هذا أحرقت محلات وقام نحو ألفي شخص بتخريب مسجد، وفق شهود.

وأعلنت الشرطة فرض حظر للتجول في كافة أنحاء البلاد لليلة الثانية على التوالي في مسعى لوقف أعمال العنف، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء (15,30 ت غ).

وكان حظر التجول مطبقا طوال اليوم في الإقليم الشمالي الغربي حيث قالت الشرطة إن رجلا مسلما يبلغ من العمر 45 عاما، قتل في ورشة النجارة التي يملكها في ساعة متأخرة الإثنين على أيدي حشد غاضب كان يحمل عدد من أفراده السيوف.

وجرت مراسم جنازة فضل الامين الثلاثاء في مقبرة في ناتنديا وسط إجراءات أمنية مشددة. وانتشر عناصر من الشرطة والجيش المدججين بالسلاح خلال المراسم التي شارك فيها قرابة 100 شخص.

وقالت الشرطة الثلاثاء إن 13 شخصا اعتقلوا، بينهم اميث ويراسنغه، وهو من الغالبية السنهالية البوذية والذي كان موقوفا لدوره في اعمال شغب في آذار/مارس العام الماضي.

وفي أماكن اخرى في الاقليم الشمالي الغربي الواقع إلى شمال كولومبو، هاجمت حشود غاضبة فاق عدد أفرادها أعداد عناصر الشرطة وقوات الأمن، واحرقوا محلات يملكها مسلمون وتعدوا على منازل وحطموا نوافذ وأثاث ومحتويات داخل العديد من المساجد.

وفي منطقة غامباها المجاورة، قام رجال يقودون دراجات نارية بإضرام النار في أماكن في بلدة مينوانغودا (45 كلم شمال كولومبو)، وفق ما قال عدد من الأهالي لوكالة فرانس برس.

وقال صاحب متجر للسلع الالكترونية لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "بدأ رجال على متن دراجات نارية أعمال العنف. كانوا من خارج البلدة".

واضاف "ثم قاموا بتحطيم متاجر للمسلمين والقوا عبوات حارقة، وانضم إليهم سكان".

- الشرطة لم تفعل شيئا -

وأضاف بأن الشرطة وقوات الأمن كانت على ما يبدو مربكة وعندما أطلق عناصرها النار في الهواء لتفريق مثيري الشغب كان العديد من المتاجر قد خرب أو نهب.

وتم تدمير مصنع معكرونة يملكه مسلم بعد أن قام مهاجمون لم تحدد هويتهم بإلقاء إطارات مشتعلة داخل المصنع ما حوله إلى رماد.

وقال مالك مصنع دياموند للمعكرونة أشرف جيفثي لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي إن "الشرطة وقوات الأمن لم تفعل شيئا لإخماد النيران. ثلاثة من عمالي المسلمين أصيبوا بجروح لدى محاولتهم الهرب من المصنع المشتعل".

وفي الإقليم الشمالي الغربي استهدف مهاجمون بشكل منهجي مساجد ليومين، حسب ما قال رجال دين من المنطقة لوكالة فرانس برس. وفي بلدة كينياما تم تحطيم مسجدين فيما وقف رجال الشرطة والأمن الذين كانوا أقل عددا، متفرجين.

وقال رجل الدين إم. آي.إم صديقي لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي من بلدة بينغيريا التي فرض فيا حظر تجول إن "نحو ألفي شخص احاطوا بمسجدنا وحطموا كل ما كان في الداخل حتى تجهيزات الحمام".

وأظهرت تسجيلات لأعمال العنف متاجر تحترق فيما كان مثيرو الشغب المسلحون بعصي وحجارة يجوبون الشوارع ويهاجمون متاجر لمسلمين.

وقال الناطق باسم الشرطة روان غاناسيكرا إن "قوات الامن تساعد الشرطة التي تلقت أوامر باستخدام القوة باقصى درجاتها لاحتواء أعمال العنف".

- مدبرة -

رأى المعلق السياسي فيكتور آيفان إن أعمال العنف كانت مدبرة.

وقال لوكالة فرانس برس إن "المعارضة تشعر أن بإمكانها تحقيق مكاسب وسط عدم الاستقرار فيما الحكومة تبدو ضعيفة" وأضاف "هناك أدلة على أن شخصيات سياسية من مستويات أدنى تقوم بالتحريض على أعمال العنف الأهلية".

وقال إن المؤسسة السياسية ومنها المعارضة، فشلت في إثبات قدرتها على القيادة واستعادة الثقة بعد هجمات 21 نيسان/أبريل التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي رسالة الى الأمة مساء الاثنين أعلن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي أن الاضطرابات تعيق التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت ثلاثة كنائس كاثوليكية وثلاثة فنادق.

بدوره أعلن قائد الشرطة شندانا ويكراماراتني في خطاب منفصل اتخاذ اجراءات صارمة ضد مثيري الشغب وقال إن عناصره تلقوا أوامر باستخدام أقصى درجة من القوة.

وتأتي أعمال الشغب خلال شهر رمضان. ويمثل المسلمون نحو 10 بالمئة من سكان الدولة التي تدين بالبوذية في غالبيتها فيما يمثل المسيحيون نحو 7,6 بالمئة منهم.

ولا تزال حالة الطوارئ التي أعلنت بعد هجمات عيد الفصح مطبقة، ومنحت قوات الأمن صلاحيات واسعة لتوقيف مشتبه بهم.

وقال مزودو الانترنت إن الهيئة الناظمة للاتصالات مددت الثلاثاء الحجب المفروض على تويتر. وفي وقت سابق تم حجب منصات فيسبوك وواتساب ويوتيوب وانستاغرام لمنع انتشار الرسائل المحرضة على أعمال العنف.

وضم اسطورة الكريكيت السريلانكي كومار سنغاكارا صوته إلى الاصوات الداعية إلى الهدوء وغرد على تويتر في وقت سابق "توقفوا وتنفسوا وفكروا. افتحوا اعيونكم. اذا خسرنا انفسنا وانقدنا لأعمال العنف والعنصرية والبلطجة والكراهية سنخسر بلدنا".

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