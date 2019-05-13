هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2019 02:40 م

سريلانكيون كاثوليك يؤدون الصلاة في كنيسة القديس أنطونيوس التي فتح جزئياً للمرة الأولى منذ اعتدءات الفصح في 7 أيار/مايو 2019

فرض حظر للتجول في جميع أنحاء سريلانكا حيث حجبت السلطات أيضا موقع فيسبوك وتطبيق واتساب ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي بعد عمليات عنف مناهضة للمسلمين في عدة مدن، جاءت بعد أسابيع من اعتداءات عيد الفصح التي استهدفت خصوصاً كنائس.

وفرض حظر التجول لست ساعات ليلا بعدما امتدت أعمال العنف إلى ثلاث مناطق في شمال العاصمة كولومبو، هاجمت مجموعات مسيحية فيها مسيحية متاجر للمسلمين. وفرضت السلطات منع التجول على هذه المناطق الثلاث أولا قبل أن يشمل جميع أنحاء البلاد.

وما زالت سريلانكا تشهد توترا منذ 21 نيسان/ابريل يوم وقوع الهجمات الانتحارية التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق وأوقعت 258 قتيلاً.

وقالت الشرطة إن كاهناً كاثوليكياً أرسل رسالة لأبناء رعيته يتحدث فيها عن اعتداءات محتملة، ما أثار الهلع بين الناس في مناطق معرضة للعنف.

وحض رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغي الناس على عدم تصديق الشائعات وحذر من اضطرابات ستزيد من تشتيت قوات الأمن المنتشرة بصعوبة أصلاً في البلاد.

وقال ويكريمسينغيي في تغريدة على تويتر "أدعو كل المواطنين إلى أن يحافظوا على الهدوء وألا ينجروا خلف المعلومات الكاذبة". ولم تحجب السلطات موقع تويتر.

وتابع أن "قوات الأمن تعمل بلا كلل للقبض على الإرهابيين وحفظ أمن البلاد، لكن في كل مرة تقع اضطرابات أهلية، يزيد ذلك العبء عليهم ويضرّ بالتحقيقات الجارية".

وأعلنت حالة طوارئ منذ الاعتداءات التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، ومنحت قوات الأمن صلاحيات واسعة لاعتقال وتوقيف المشتبه بهم لمدد طويلة.

وقالت الشرطة إن مخربين استهدفوا متاجر في بلدة شيلاو في شمال غرب البلاد الأحد كردة فعل غاضبة على منشور لتاجر مسلم على فيسبوك.

وأطلقت قوات الأمن النار في الهواء لتفريق الحشود، لكن العنف امتدّ إلى بلدات أخرى استهدفت فيها أيضاً متاجر لمسلمين.

وهاجمت عصابة من أشخاص على دراجات نارية متاجر في منطقة كوليابيتيا حيث أوقفت الشرطة في مركزها أربعة أشخاص. وقام العشرات بمحاصرة مركز الشرطة مجبرين إياها على إطلاق سراحهم.

وعلى الرغم من حظر التجول، تعرّض مسجد للتخريب.

- اعتداء على مسجد -

كتب تاجر مسلم على فيسبوك "لا تضحكوا..، يوماً ما ستبكون". ورأى مسيحيون في المنطقة بهذا المنشور تهديداً باعتداء جديد وشيك.

وقامت مجموعة أشخاص بتخريب ونهب متجر هذا الرجل، ما دفع قوات الأمن للتدخل وفرض حظر تجول في المنطقة بعد ظهر الأحد حتى فجر الاثنين.

ووقعت سابقاً اشتباكات بين مسيحيين ومسلمين في نيغومبو، المدينة القريبة من كولومبو التي استهدفت باعتداءات الفصح.

وأعربت جمعية علماء سريلانكا وهو الجهاز الرئيسي في البلاد الذي يجمع رجال دين مسلمين، عن أسفها لتزايد التشكيك بالمسلمين منذ اعتداءات الفصح. ودعت الجمعية "أبناء الطائفة الإسلامية أن يصبروا ويتجنبوا نشر أي شيء غير ضروري على مواقع التواصل".

وأكد مزودون للانترنت تلقيهم لأوامر من المسؤولين عن الاتصالات في البلاد بأن يقوموا بحظر الدخول إلى فيسبوك وواتساب وإنستغرام.

وتأتي أعمال العنف هذه في وقت فتحت كنائس سريلانكا أبوابها هذا الأحد للمرة الأولى منذ الاعتداءات.

وتم تفتيش المصلين قبل السماح لهم بدخول الكنائس التي كانت محاطة بحراسة مشددة من الشرطة والجيش. ولم ترد تقارير عن اضطرابات خلال القداديس.

- فتح المدارس -

أوقف عشرات الأشخاص منذ اعتداءات أحد الفصح. وفي ظلّ إجراءات أمنية مشددة، منعت الشرطة وقوف السيارات قرب المدارس، وسمح للطلاب بالدخول بعد تفتيشهم.

وفتحت المدارس الرسمية أبوابها بعد عطلة الفصح التي طالت بسبب الاعتداءات، لكن الحضور كان ضئيلاً جداً، بحسب سلطات التعليم في البلاد.

ومن المقرر أن تفتح المدارس الكاثوليكية أبوابها الثلاثاء، لكن العديد منها تنوي تمديد إغلاقها حتى الأسبوع المقبل، بحسب ما أكدت لجان الأهل.

ويشكّل المسلمون نسبة 10% من سكان سريلانكا ذي الغالبية البوذية. ويمثّل المسيحيون 7,6% من عدد السكان البالغ 21 مليون نسمة.

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