هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2020 06:26 ص

صورة التقطت من الجو لصحن الكعبة في المسجد الحرام الخميس في 5 اذار/مارس 2020 تظهر قلة اعداد المصلين في المكان

قرّر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فرض حظر للتجول في المملكة لمدة 11 ساعة من السابعة مساء ولمدة ثلاثة أسابيع، غداة تسجيل السعودية أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في أمر ملكي نشرته وكالة الانباء الرسمية أنّ الملك قرّر "منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً من مساء الاثنين".

وستقوم وزارة الداخلية "باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول".

ويستثنى من القرار "منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة"وغيرهم.

وسجّلت المملكة الاحد 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في السعودية إلى أكثر من 500.

واتّخذت السعودية عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، بينها وقف رحلات جوية وتعليق المواصلات العامة واغلاق المساجد.

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