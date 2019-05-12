هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2019 01:45 م

مصريون خلال جنازة عدد من ضحايا الاعتداء على كنيسة مارمينا في جنوب القاهرة في 29 كانون الأول/ديسمبر 2017

قضت محاكمة جنايات مصرية الأحد باعدام شخص لمشاركته في اعتداء دام على كنيسة في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر 2017، بحسب ما قال مسؤول قضائي.

وأوضح المسؤول أن المحكمة قضت باعدام متهم آخر هارب غيابيا. كما قضت بالسجن المؤبد لمتهمين آخرين هاربين كذلك.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وثلاث سنوات على ستة متهمين وبرأت متهما واحدا.

ويستطيع المتهمون الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض.

وكان تسعة أشخاص قتلوا في هجوم تبناه تنظيم الدولة الاسلامية واستهدف كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة في 29 كانون الأول/ديسمبر 2017.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة قتل أكثر من مئة شخص في اعتداءات استهدفت ثلاث كنائس وحافلة تقل اقباطا في عدد من مدن البلاد. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذه الاعتداءات.

ويشن هذا التنظيم هجمات على الجيش والشرطة خصوصا في شمال سيناء منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام 2013، الا ان عملياته امتدت لتشمل الأقباط.

ويشكل الاقباط المصريون اكبر طائفة مسيحية في الشرق الاوسط وواحدة من أقدمها إذ يمثلون نحو 10 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم قرابة 100 مليون نسمة.

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