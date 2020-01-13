هذا المحتوى تم نشره يوم 13 يناير, 2020 09:13 ص

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الإثنين حكما بالسجن أربعة أشهر وبغرامة مالية على اسرائيلي أوقف في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إثر تسلله إلى المملكة بصورة غير شرعية.

وحكمت المحكمة في جلسة علنية على المدان كونستانتين كوتوف (35 عاما) بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قيمتها ألف دينار أردني (نحو 1500 دولار) بعد إدانته بتهمتي "التسلل إلى أراضي المملكة بصورة غير مشروعة" و"حيازة مخدرات"، كما افادت مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

وذكر مصدر قضائي أن "الحكم محسوب من تاريخ توقيفه نهاية تشرين الاول/اكتوبر الماضي"، موضحا أن "الحكم كان عاما وخفض إلى أربعة أشهر كونه رب أسرة ولاعطائه مجال لاصلاح نفسه".

وأوقف كوتوف خلال محاولته التسلل إلى أراضي المملكة في 29 تشرين الأول/اكتوبر الماضي وحول إلى محكمة أمن الدولة.

وفي بداية محاكمته في الثاني من كانون الاول/ديسمبر، اعترف كوتوف ب"الدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة"، لكنه قال إن "سيجارة الماريجوانا التي ضبطت معه مسموحة في بلاده".

وخلال المحاكمة ترجمت للمتهم المرافعات من اللغة العربية الى اللغة الانكليزية من قبل مترجم خاص من القوات المسلحة الاردنية.

وبحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس فأن كوتوف وهو من مدينة حيفا أبلغ المحكمة إنه "على إثر ملاحقته من قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية لزراعته الماريجوانا في منزله، تولدت لديه الرغبة بطلب اللجوء الى روسيا من خلال سفارتها في عمان" لذلك قرر التسلل الى الاردن بإستخدام خرائط على هاتفه الخلوي.

وعقوبة التسلل من دون سلاح في الاردن هي الحبس من ثلاثة اشهر الى عام فيما تراوح عقوبة حيازة المخدرات بين ثلاثة اشهر وثلاثة اعوام.

وعمليات التسلل نادرة بين الأردن وإسرائيل اللذين يرتبطان بمعاهدة سلام منذ العام 1994.

والعلاقات الاردنية الاسرائيلية ليست بأفضل أحوالها.

وقال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في جلسة حوارية نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في 22 تشرين الثاني/نوفمبر إن "العلاقات الأردنية الإسرائيلية هي في أسوأ حالاتها الآن".

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