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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أغسطس, 2015 10:31 ص 22 أغسطس 2015 - آخر تحديث - 10:31

بديع في قفص الاتهام الى جانب قياديين اخرين للاخوان المسلمين في محاكمتهم في 2 حزيران/يونيو بالقاهرة

اصدرت محكمة جنايات مصرية السبت حكما جديدا بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع الذي سبق ان صدر بحقه حكمان بالاعدام.

واصدرت المحكمة احكاما بالسجن المؤبد، وهي عقوبة مدتها 25 عاما في مصر، على 18 اخرين في القضية المعروفة اعلاميا في مصر باسم "اقتحام قسم شرطة بورسعيد".

ووجهت النيابة الى المتهمين في هذه القضية البالغ عددهم اكثر من 190 اتهامات بالمشاركة او التحريض على اعمال العنف التي شهدتها بورسعيد (شمال شرق) في 16 اب/اغسطس 2013 عندما تم اقتحام قسم شرطة في المدينة بعد 48 ساعة من قيام قوات الجيش والامن بفض اعتصامي مؤيدي الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في القاهرة.

وقضت المحكمة بمعاقبة 28 متهما بالسجن عشر سنوات بينما برأت 71 متهما اخرين.

وعاقبت المحكمة اكثر من 70 متهما هاربين وحكمت عليهم غيابيا بالسجن المؤبد.

وسبق ان صدرت عدة احكام ضد بديع، خمسة بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف في قضايا معروفة اعلاميا باسم "مسجد الاستقامة" و"البحر الاعظم" و"قليوب" و"مكتب الارشاد" و"التخابر مع قوى اجنبية" وثلاثة احكام بالاعدام في قضايا "عمليات رابعة" و"الفرار من السجن" واخرى في احداث عنف في محافظة المنيا (جنوب) لكنه اُلغي لاحقا بعد النقض عليه.

ويحاكم بديع في قرابة 40 محاكمة اخرى متعلقة باحداث عنف في مختلف مدن البلاد.

وخلال الاشهر التي تلت عزل مرسي في تموز/يوليو 2013 قتل اكثر من 1400 شخص معظمهم من الناشطين الاسلاميين بايدي قوات الجيش والشرطة من بينهم 700 خلال ساعات لدى تفريق اعتصامين لانصار مرسي في العاصمة المصرية.

كما تم توقيف وحبس قرابة 40 الف اسلامي منذ اطاحة مرسي، بحسب منظمات حقوقية.

كذلك صدرت احكام بالاعدام على مرسي نفسه وعلى عدد من قادة جماعة الاخوان المسلمين.

وفي المقابل قامت الحركات الجهادية بقتل مئات الشرطيين والجنود، خصوصا في شمال سيناء معقل تنظيم انصار بيت المقدس الذي اعلن ولاءه لمجموعة الدولة الاسلامية واطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء".

وتؤكد هذه الحركات انها تتحرك ردا على عمليات القمع.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب