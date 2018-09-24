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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 08:18 م 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 20:18

عنصران من الشرطة الروسية يعتقلان المعارض أليكسي نافالني أمام سجن في موسكو في 24 أيلول/سبتبمر 2018. (afp_tickers)