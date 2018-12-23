حكم نهائي جديد بالسجن عشر سنوات لمرشد الاخوان المسلمين في مصر

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 ديسمبر, 2018 05:27 م

مناصرون لجماعة الاخوان المسلمين في تظاهرة في الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية في العام 2014

قضت محكمة مصرية في حكم نهائي جديد الاحد بالسجن عشر سنوات على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في قضية تتصل بأحداث عنف جرت في محافظة بني سويف جنوب مصر، بحسب ما قال محاميه لفرانس برس.

وبهذا الحكم، يصل مجموع الأحكام النهائية التي صدرت في حق بديع الى 85 عاما، وفقا لعبد المنعم عبد المقصود.

ولا يزال المرشد يحاكم في عدد من القضايا بينها محاكمات عسكرية.

وقال عبد المقصود إن "محكمة النقض خفّفت الحكم من السجن المؤبد (25 عاما)"، مضيفا أن "38 آخرين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن لمدة 3 أعوام بدلا من 15 عاما"، في القضية نفسها.

وكانت محكمة جنايات بني سويف قضت في ايلول/سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد لبديع و15 آخرين من قادة الجماعة، كما قضت بالسجن 15 عاما على 77 متهما في القضية التي ضمت 94 متهما، مثل منهم 39 شخصا بينهم المرشد.

وواجه المتهمون اتهامات بإشعال النيران عمدًا في قسم شرطة ومحكمة ومقر شهر عقاري في بني سويف يوم 14 آب/أغسطس 2013 تزامنا مع فض قوات الأمن اعتصام الاسلاميين بميدان رابعة العدوية في القاهرة والذي أسفر عن مقتل مئات من أنصار الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي.

وبعد الإطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع واسعة قتل فيها مئات من أنصاره وجرى توقيف آلاف خضعوا لمحاكمات جماعية وسريعة صدرت فيها أحكام عديدة بالإعدام والمؤبد، ألغت محكمة النقض عشرات منها خلال الأعوام الاربعة الماضية.

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