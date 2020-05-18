هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2020 11:36 ص

مقاتل موالي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، يقف أمام هيكل سيارة مدمرة نتيجة قصف يوم 9 أيار/مايو 2020 غي حي بن غشير في طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة الاثنين سيطرتها على قاعدة "الوطية" الجوية الواقعة (140 كلم) جنوب غرب طرابلس، بعدما كانت خاضعة لسيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في بيان صحافي "نعلن بكل فخر واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة المليشيات والمرتزقة والإرهابيين (في إشارة لقوات حفتر) لتنضم إلى المدن المحررة في الساحل الغربي".

وأضاف السراج "انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة، بل يقربنا أكثر من أي وقت مضى من يوم النصر الكبير، بتحرير كافة المدن والقضاء نهائيا على مشروع الهيمنة والاستبداد الذي يهدد آمال الليبيين وتطلعهم لبناء دولتهم المدنية والديمقراطية".

ولم تصدر قوات حفتر أي تعليق رسمي على خسارتها قاعدة "الوطية" الجوية.

وتأتي عملية السيطرة على قاعدة بعد أسابيع قليلة على استعادة حكومة الوفاق السيطرة على ست مدن بينهما اثنتان استراتيجيتان (صرمان وصبراتة) غرب طرابلس.

وكان إعلان استعادة القاعدة متوقعا، خاصة مع ضربات مكثفة شنتها طائرات بدون طيار (تركية) داعمة لقوات حكومة الوفاق منذ الشهر الماضي وطيلة الأيام الماضية، استهدفت بشكل يومي خطوط الإمداد وتدمير مخازن السلاح داخل القاعدة.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني قبل يومين تدمير منظومتي دفاع جوي داخل القاعدة، وهو أمر نفته قوات حفتر.

ولم يتبقى أمام قوات المشير حفتر سوى مدينة ترهونة في غرب ليبيا والتي تمثل مقرا لغرفة عملياته وقاعدته الخلفية الرئيسية التي تشن قواته هجماتها منها على جنوب العاصمة طرابلس.

وتشن القوات الموالية للمشير خليفة حفتر هجوما منذ نيسان/أبريل من العام الماضي، في محاولة للسيطرة على طرابلس.

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