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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 05:30 م 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:30

عناصر في ميليشيات ليبية تقاتل في المعارك في جنوب طرابلس في 25 ايلول/سبتمبر 2018

عاد الهدوء الى الضاحية الجنوبية لطرابلس بعد شهر من المعارك الدامية اثر اعلان حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يعترف بها المجتمع الدولي اتفاقا جديدا لوقف اطلاق النار الاربعاء.

واعربت الحكومة في بيان عن رضاها بعد "عودة الهدوء" الى المناطق التي شملتها المعارك مخلفة 117 قتيلا على الاقل واكثر من 400 جريح فضلا عن نزوح اكثر من 25 الف شخص، وفق حصيلة رسمية جديدة.

وأفادت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في بيان أن هذا الاتفاق الذي سبقه وقف المعارك الثلاثاء، وُقع بين ممثلي مدينتي طرابلس وترهونة (غرب) اللتين تتحدر منهما المجموعات المسلحة الرئيسية المتناحرة.

واتاح توقف المعارك الاربعاء اعادة فتح المطار الوحيد العامل في طرابلس بعد اغلاقه مرارا بسبب المواجهات.

وتمكنت عائلات عدة هربت من المعارك من العودة الى منازلها الثلاثاء وصباح الاربعاء. لكن عائلات اخرى اضطرت الى ارجاء عودتها بسبب امطار غزيرة هطلت بعد ظهر الاربعاء على طرابلس ومحيطها وتسببت بارتفاع منسوب المياه واغلاق طرق عدة.

وينص الاتفاق الذي صادق عليه الاربعاء وزير الداخلية عبد السلام عاشور على احترام الاتفاق الذي وقع برعاية الامم المتحدة بداية ايلول/سبتمبر ولكنه لم يصمد سوى بضعة ايام.

ويلحظ ايضا تشكيل قوة نظامية مختلطة تضم خصوصا عناصر شرطة من طرابلس وترهونة لتأمين مختلف احياء الضاحية الجنوبية للعاصمة.

لكن محللين يحذرون من ان الاتفاق سيظل هشا ما لم يرافقه حل نهائي راسخ.

وقال المحلل الليبي عماد بادي ان "وقف اطلاق النار لا يحمل سوى حل موقت"، مؤكدا ان لا سلطة لحكومة الوفاق والامم المتحدة على الفصائل المسلحة.

واوضح لفرانس برس ان هؤلاء "يعولون على نوع من المشروعية الاجتماعية اضافة الى دعم توفره مدينتا (ترهونة ومصراتة) اللتان كان لهما دور رئيسي في وقف المعارك".

واندلعت المعارك في 27 آب/اغسطس بين مجموعات مسلحة أتت من مدينتي ترهونة ومصراتة (غرب) وفصائل في طرابلس تتبع نظريا لحكومة الوفاق، وذلك على خلفية صراع على النفوذ للسيطرة على العاصمة ومؤسساتها.

وحاولت مجموعة مسلحة من ترهونة دخول العاصمة لطرد ميليشيات تتهمها باخذ حكومة الوفاق رهينة واستخدام اموال الدولة. وتقول اليوم انها لا تزال تحتفظ بمقاتلين في الضاحية الجنوبية.

وانضمت اليها مجموعة اخرى من مصراتة بذريعة الدفاع عن القضية نفسها. لكن الاخيرة طردت ليل الاثنين الثلاثاء من جانب مقاتلين من طرابلس.

- "اخذ العبرة" -

وشوهد عشرات من المسلحين المتحدرين من العاصمة الاربعاء في ضاحية طرابلس الجنوبية وعند التقاطعات الرئيسية على متن شاحنات بيك اب مزودة مدافع مضادة للطائرات.

وقال عبد الحميد الشيخ الذي يقود ميليشيا من طرابلس لفرانس برس "نتقدم نحو الجنوب لتأمين المنطقة (...) وابعاد الحرب من العاصمة".

ووعدت حكومة الوفاق الاربعاء ب"اخذ العبرة" من "التصعيد العسكري" الاخير واتخاذ اجراءات امنية ينص عليها اتفاق وقف النار الذي وقع برعاية الامم المتحدة.

وينص الاتفاق خصوصا على اخراج المجموعات المسلحة واسلحتها الثقيلة من العاصمة.

ولا يزال مصير ليبيا التي تحولت ايضا محطة للمهاجرين الذين يريدون الوصول الى اوروبا، يثير قلق المجتمع الدولي الذي يجتمع هذا الاسبوع في اطار الجمعية العامة للامم المتحدة.

ونبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء امام المنظمة الدولية الى ان "الوضع الراهن يتيح للميليشيات والمهربين تعزيز حضورهم ما يؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة برمتها".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب