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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2016 06:46 ص 26 مارس 2016 - آخر تحديث - 06:46

أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الجمعة ان تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات الذي دعا الى عودة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى تونس "لا تلزم الحكومة" التونسية.

وقال الصيد في مقابلة مع برنامج "تونس، باريس" المشترك بين التلفزيون الرسمي التونسي وقناة فرانس 24 "هذا الموقف والكلام الذي قاله خالد شوكات (..) يهمه هو شخصيا (..) ولا يلزم الحكومة".

وفي 14 آذار/مارس الحالي، قال خالد شوكات في مقابلة مع اذاعة تونسية خاصة "الرئيس بن علي فرج الله كربه (..) وردّ غربته، أنا لا أحب ان يستمر بقاؤه في السعودية (..) أنا لا احترم أمة (..) تنفي زعماءها ورؤساءها السابقين مهما كان (..) انا ادعو ان يسمح له بالعودة الى ارضه".

وأثارت هذه التصريحات انتقادات سياسيين ووسائل اعلام، وتعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي تراوحت بين التنديد والسخرية.

وخلال المقابلة التلفزيونية، قال الصيد "نحن موقفنا واضح، هذا شخص (بن علي) كانت له مسؤوليات في الدولة التونسية وقام بأشياء يعاقب عليها القانون. نحن بصدد بذل كل جهودنا وإمكانياتنا ليرجع إلى تونس ونحاكمه (..) لأن هناك احكاما (قضائية) صادرة ضده".

وحكم بن علي تونس بقبضة حديدية طيلة 23 عاما.

وقد هرب إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011 في اعقاب الثورة التي أنهت حكمه.

وصدر في تونس حكم بالسجن المؤبد ضد بن علي على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية خلال الثورة.

واصدرت محاكم تونسية عدة احكاما بالسجن ضد بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في قضايا يتعلق اغلبها بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي عُين خالد شوكات (46 عاما) في منصب "وزير مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة".

وبعد تعيينه في هذا المنصب، أثارت تصريحات لشوكات انتقادات سياسيين ووسائل اعلام ونشطاء انترنت.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب