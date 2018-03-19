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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 05:33 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 05:33

مستشارو الدولة الصينيون اللذين انتخبوا او اعيد انتخابهم في الدورة السنوي للبرلمان في 19 آذار/مارس 2018، من اليسار الى اليمين جاو كيجي ووانغ لي ووي فينغ ونائب رئيس الحكومة هو شونهوا

اعلنت الصين الاثنين عن تعديل وزاري وهو اجراء يتم كل خمس سنوات لكنه يندرج هذه المرة في اطار بعض الاستمرارية وخصوصا مع ابقاء وانغ يي وزيرا للخارجية.

واحتفظ وانغ (64 عاما) المعروف في الخارج بسبب مشاركته في ملفي كوريا الشمالية والعلاقات الاميركية الصينية، بحقيبته ورقي في الوقت نفسه الى منصب مستشار الدولة الذي كان يشغله يانغ جيشي.

وبذلك اصبح وانغ اعلى مسؤول في السياسة الخارجية في الحكومة. اما يانغ جيشي فهو عضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ويمكنه بذلك الاحتفاظ بنفوذه داخل النظام.

وعهد بوزارة الدفاع الى الجنرال وي فينغي (64 عاما). ووي عسكري يملك الخبرة وعمل خصوصا في سلاح البر الذي التحق به في سن السادسة عشرة.

وكان الجنرال وي منذ 2012 عضوا في اللجنة العسكرية المركزية التي تتمتع بنفوذ كبير. وتتولى هذه اللجنة التي يرئسها الرئيس شي جينبينغ وتضم سبعة اعضاء قيادة القوات المسلحة. وقد عين الجنرال وي في هذا المنصب خلفا للجنرال شانغ وانكوان الذي بلغ سن التقاعد.

وبقي وزير التجارة جونغ شان في منصبه. وسيكلف خصوصا مواصلة المفاوضات مه الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية التهديد الذي يلوح به باستمرار الرئيس دونالد ترامب.

ووافق البرلمان الاثنين على هذه التعيينات التي قررتها قيادة الحزب الشيوعي.

وكان البرلمان الذي يعقد دورته السنوية المستمرة حتى الثلاثاء، اعاد بشبه اجماع انتخاب لي كع تشيانغ على رأس الحكومة، غداة اعادة انتخاب الرئيس شي جينبينغ.

وسيساعد رئيس الوزراء اربعة نواب له بينهم النائب الاول هن جينغ رئيس بلدية شنغهاي الاسبق واحد القادة السبعة الرئيسيين للحزب الشيوعي.

اما النواب الثلاثة الآخرون لرئيس الوزراء فهم ليو هي الذي يعد من اهم مخططي السياسة الاقتصادية وهو حليف مقرب من الرئيس شي، وقياديان سابقان في الحزب الشيوعي في مقاطعات هو شونهوا والسيدة سون شونلان.

يهل/اا

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب