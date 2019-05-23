هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2019 01:19 م

الامين العام للحلف الاطلسي ينس ستولتنبرغ متحدثا امام الكونغرس الاميركي في الثالث من نيسان/ابريل 2019

أكد أمين عام الحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس أن الحلف جاهز لمواجهة هجمات روسيا الالكترونية عبر استخدام كل الوسائل المتاحة.

وجاءت تحذيرات ستولتنبرغ وسط تأهب دول الحلف لمواجهة أي محاولة من روسيا للتدخل في انتخابات البرلمان الأوروبي التي بدأت في بريطانيا وهولندا الخميس.

وتتهم الدول الغربية روسيا بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016 واستخدام تكنولوجيا المعلوماتية لشل البنى التحتية لاوكرانيا، وهو ما تنفيه روسيا تماما.

وصرح ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي مشترك في لندن مع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت "لكي يأخذ الردع تأثيره الكامل يجب أن يعلم المهاجمون المحتملون أننا لسنا محصورين بالرد في الفضاء الالكتروني عندما تتم مهاجمتنا في ذلك الفضاء".

وأضاف "نستطيع أن نستخدم وسنستخدم مجموعة كاملة من القدرات المتاحة لنا".

وقال هانت ان المركز البريطاني الوطني لأمن المعلوماتية قدم تفاصيل عن نشاطات روسية خبيثة في 16 من دول الناتو ال29 خلال الأشهر ال18 الماضية.

واتهم "وكلاء" روس بمحاولة التلاعب بنظام التصويت في 2014 وتأخير النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة في أوكرانيا التي تلت الاطاحة بالرئيس المدعوم من روسيا.

ورفض كل من ستولتنبرغ وهانت الكشف عن الخطوات التي يمكن ان يتخذها الحلف الذي تأسس خلال الحرب الباردة ولا تزال روسيا تعتبره تهديدا رئيسيا لأمنه القومي.

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