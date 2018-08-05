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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أغسطس, 2018 11:15 ص 05 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:15

جندي يتعرض بالضرب لاحد المتظاهرين في هراري في 1 اب/اغسطس 2018

بعد انتهاء عهد الديكتاتور روبرت موغابي أخيرا، حلم الملايين في زيمبابوي بمستقبل أكثر إشراقا، لكن كثرا يخشون أن يكون عهد خليفته إيمرسون منانغاغوا، المنتخب حديثا، امتدادا للعهد السابق.

وقالت كريستين وهي مديرة أحد المحال المتخصصة بمنتجات الزينة النحاسية إن العديد من ابناء زيمبابوي "يريدون الهرب" بعد حملة قمع دموية طاولت متظاهرين ينددون بحصول تزوير في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ إطاحة موغابي العام الماضي.

وتابعت المتحدثة "من الصعب حقا أن يتعرض اصدقاؤك واقرباؤك لإطلاق نار فيما هم يهتمون بشؤونهم".

والجمعة أُعلن فوز منانغاغوا في الانتخابات بنسبة 50,8 بالمئة من الاصوات، وكان تولى زعامة حزب زانو-الجبهة الوطنية الحاكم بعد تدخل عسكري أطاح موغابي.

وكانت نسبة الأصوات التي نالها منانغاغوا كافية لتجنيبه دورة ثانية في مواجهة خصمه نيلسون شاميسا الذي رفض النتائج معتبرا أن الانتخابات مزورة وتعهد بالطعن فيها أمام القضاء.

من جهته نوّه منانغاغوا بعملية الاقتراع واعتبرها انطلاقة جديدة لزيمبابوي بعد سنوات من القمع والفشل الاقتصادي خلال عهد موغابي.

ولقي وعده بإعادة جذب المستثمرين أصداء إيجابية في بلاد تشهد انعداما للخدمات العامة وتفش للفقر والبطالة.

وفي حين وعد منانغاغوا بفتح تحقيق في عمليات قتل أعقبت الانتخابات، تخشى منظمات حقوقية أن تكون حملة القمع التي شهدتها البلاد مؤشرا لمزيد من الأعمال القمعية على طريقة موغابي.

وقال دوغلاس كوميري الذي قُتل أخوه اسماعيل في حملة القمع مع خمسة آخرين إن "الجنود نفسهم الذين عزلوا موغابي واحتفينا بهم يتم إرسالهم الآن لقتل الناس بعد أن اقترعنا".

وقالت كريستين إنها شاهدت جنودا يتعرضون لمدنيين بالضرب في تشيتونغويزا جنوب هراري في الليلة نفسها التي فاز فيها منانغاغوا.

وتابعت "لا اعلم لمَ كانوا يضربونهم، لم يتركبوا اي مخالفة"، مضيفة "الجنود هم من خالفوا ولا زالوا يجولون (من دون محاسبة) ونحن نخاف من الخروج".

ولدى مرورها أمام المحل أعربت امرأة عن صدمتها لما سمعته مشيرة الى أن احد عمالها المنزليين يقيم في تلك المدينة.

وقالت المرأة المتقاعدة والتي رفضت كشف هويتها "إنه أمر رهيب. لكنني لم أعتقد يوما ان هذه الأمور ستتوقف بعد رحيل موغابي".

وبالنسبة لكريستين فإن منانغاغوا الملقّب "التمساح" هو الشخصية الأخطر"، وقد يكون أكثر خطورة من موغابي.

وتابعت كريستين "عندما أتى، علم الناس أن سائق الحافلة تغير لكن الحافلة بقيت كما هي".

- "نراوح مكاننا" -

أما خصم منانغاغوا المحامي والكاهن شاميسا البالغ 40 عاما والذي نظم حملة كبيرة ركز فيها على الشباب وناخبي المدن، فقد نال أكثر من ضعفي عدد الاصوات التي نالها منانغاغوا في هراري حيث يحلم مهنيون كثر بفرص أفضل.

وقال رجل الأعمال إيمانويل ماسفيكيني (46 عاما) إن الناس "متشائمون وخائبون" إزاء ما آلت اليه الأمور بعد رحيل موغابي.

وتابع لدى خروجه من الكنيسة بعد انتهاء القداس "أعتقد أن زيمبابوي تحتاج لاستعادة مكانتها في إفريقيا وفي العالم. حاليا نحن نراوح مكاننا".

وتابع "آمل بان يتفق الزعماء السياسيون من أجل مصلحة الشعب، ومن أجل مصلحة زيمبابوي".

وقال "إذا غلّبوا مصلحتنا على مصالحهم الشخصية عندها سنمضي قدما".

وتشهد زيمبابوي تفشيا للفساد. ففي حين تتمتع نخب قليلة بثروات طائلة ويقود أفرادها السيارات الرياضية الفارهة ويرتادون المطاعم الفاخرة، تعاني أكثرية السكان من فقر مزمن.

وقال رودز وهو سائق من أصول ملاوية إن "الرئيس الجديد وعد بمستقبل جديد لكن البعض لا يزال خائفا، لسنا واثقين".

وتابع المتحدث البالغ 42 عاما "كأب لا ارى هنا مستقبلا لابنائي بخاصة عندما أرى أشخاصا يطلقون النار على بعضهم".

ولزمت ماريان بائعة الكتب حذرها لدى توضيبها مشتريات أحد الزبائن، وقالت "لنر ما سيحدث"، عارضة رزمة من "أوراق سندات مالية" مطبوعة حديثا.

وتوقف التعامل بعملة البلاد الرسمية في 2009 بعدما اعتبرت دون قيمة جراء التضخم الكبير واستخدمت البلاد مذاك الدولار الأميركي، الذي من الصعب الحصول عليه، والراند الجنوب إفريقي، الى جانب عملة لا تحظى بثقة كبيرة تعرف باسم "عملة السندات" التي أُدخلت قبل عامين.

وقالت ماريان "لقد أعطاني المصرف اليوم أوراقا نقدية جديدة، ان يواصلوا طبع (العملة) ليس بالأمر الجيد".

واعتبرت كريستين أن الاحباط الاقتصادي دفع بالمتظاهرين الشباب الى الشارع الاربعاء حيث واجههم الجيش باطلاق النار، مضيفة "إنهم قساة للغاية".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب