هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 12:32 م

صورة وزعها البرلمان البريطاني تُظهر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء إلقائها كلمة في مجلس العموم البريطاني في لندن في 25 آذار/مارس 2019

أعلن الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الشمالي الثلاثاء أنه لن يصوّت لصالح اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع بروكسل، ما يؤدي إلى التشكيك جدياً في قدرتها على تمريره.

وكتب النائب المكلف شؤون بريكست في الحزب سامي ولسن الثلاثاء في تغريدة "لن ندع رئيسة الوزراء أو حشداً ممن يرغبون بالبقاء في الاتحاد، يرغموننا على دعم اتفاق بريكست الضار بنا".

واعتبر ولسن في مقالة نشرتها صحيفة "دايلي تلغراف" أنه يُفضّل عند الضرورة إرجاء بريكست لمدة عام، على التوقيع على "نسخة غير معدّلة" من اتفاق ماي.

ويُضعف هذا الإعلان تيريزا ماي التي لا تزال تسعى للحصول على دعم لإعادة طرح اتفاق بريكست أمام النواب، بعد رفضه مرتين في منتصف كانون الثاني/يناير و12 آذار/مارس.

وينصّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر، على الخروج من السوق الموحدة ومن الاتحاد الجمركي الأوروبي، مع ترتيب أطلق عليه اسم "شبكة الأمان" يُفترض أن يجنّب عودة الحدود الفعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجارتها جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد. وهذه الآلية لا تروق للحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي.

ومقابل عدم قدرة ماي على تمرير الاتفاق، سعى البرلمان البريطاني من جهته الثلاثاء إلى وضع خطة بديلة لبريكست، بعد أن صوّت في الليلة الماضي للسيطرة على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأقر مجلس العموم البريطاني مساء الاثنين تعديلا يتيح للنواب أن ينظّموا الأربعاء سلسلة عمليات اقتراع بشأن الخيارات الممكنة بشأن بريكست.

وبين السيناريوهات المحتملة، البقاء في السوق الموحدة أو إجراء استفتاء جديد أو حتى إلغاء الخروج من الاتحاد.

وبدأت هذه "السيطرة" على عملية بريكست في الأسبوع الذي كان يُفترض أن تخرج المملكة المتحدة خلاله من الاتحاد، في ما أثار قلق الأكثر تشكيكاً في جدوى الاتحاد من حزب المحافظين، على غرار النائب جاكوب ريس-موغ. وكتب رئيس "مجموعة البحث الأوروبية" الذي بات مستعداً لدعم الاتفاق، في تغريدة الثلاثاء "يبدو أن الخيار هو إما خطة ماي أو لا بريكست".

وكان يُفترض نظرياً أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 29 آذار/مارس عند الساعة 23,00 ت غ.

لكن مع عجزها عن حشد دعم النواب البريطانيين لاتفاق الانفصال الذي توصلت إليه بصعوبة مع بروكسل، وجدت تيريزا ماي نفسها مرغمة على الطلب من قادة الاتحاد الأوروبي تأجيل هذا الاستحقاق التاريخي الذي بات حالياً في 12 نيسان/أبريل.

وبعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي أجري في حزيران/يونيو 2016، تُطرح مجدداً الخيارات المختلفة بشأن الخروج من الاتحاد.

وما شكّل إهانة إضافية بحقّ ماي، تحدّي ثلاثين نائباً محافظاً الاثنين توجيهات حزبهم وتصويتهم لصالح التعديل بالإضافة إلى تقديم ثلاثة وزراء استقالتهم، ما يرفع عدد الذين استقالوا من الحكومة منذ الانتخابات العامة في حزيران/يونيو 2017 إلى حوالى ثلاثين.

- "سابقة خطيرة" -

وعلّق متحدث باسم الوزارة المكلفة شؤون بريكست الاثنين على التعديل البرلماني محذّراً من "سابقة خطيرة ولا يمكن التكهن بتبعاتها"، داعياً النواب إلى التحلي بـ"الواقعية".

في المقابل، يرى المسؤول عن ملف بريكست في البرلمان الأوروبي غي فرهوفشتات في التعديل فرصة للبرلمان لإبداء رأيه لصالح انفصال أكثر سلاسة، مع الابقاء على روابط وثيقة بعد بريكست. وكتب في تغريدة أنها "فرصة لإيجاد آلية تنسيق بين الأحزاب تفضي إلى إعلان سياسي معزز وعلاقة مستقبلية أوثق".

إلا أن عمليات الاقتراع هذه ليست ملزمة بالنسبة إلى الحكومة. وقد أعلنت ماي أنها ستواجه خيار النواب إذا كان يتعارض مع التزامات حزبها لصالح الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

لكن النواب لديهم خطة لإرغام الحكومة على الالتزام بإرادتهم.

وصرّح أحد النواب المحافظين المتمردين نيك بولز لشبكة "بي بي سي"، "إذا رفضت الحكومة الإصغاء إلى ما صوّت عليه البرلمان، سنعمل جاهدين لتقديم اقتراح قانون يُرغم الحكومة على أخذ رغبات البرلمان بالاعتبار".

واستبقت الدول الأوروبية الـ27 رفضا جديدا محتملا للنص في البرلمان البريطاني، فأعطت بريطانيا خيارين: إما التصويت على الاتفاق بحيث تقوم المملكة المتحدة بخروج منظم من الاتحاد مع منحها إرجاء تقنيا حتى 22 أيار/مايو. وإما رفض الاتفاق للمرة الثالثة، وعندها يكون أمام لندن مهلة حتى 12 نيسان/أبريل لتقرر ما إذا كانت ستنظم عمليات الاقتراع للانتخابات الأوروبية. وفي حال قررت إجراءها، سيكون بإمكانها طلب تأجيل جديد، لم تُحدد مهلته.

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