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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 يوليو, 2014 09:59 ص 20 يوليو 2014 - آخر تحديث - 09:59

صاروخ ام75 اطلقه مسلحون فلسطينيون يحلق فوق قطاع غزة في 9 تموز/يوليو 2014 (afp_tickers)