حماس تعلن موافقتها على هدنة انسانية لثلاث ساعات
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صاروخ ام75 اطلقه مسلحون فلسطينيون يحلق فوق قطاع غزة في 9 تموز/يوليو 2014(afp_tickers)
اعلنت حركة حماس الاحد عن موافقتها على هدنة انسانية لثلاث ساعات في قطاع غزة بطلب من الجمعية الدولية للصليب الاحمر.
وقال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري في بيان ان "مكتب الصليب الاحمر اتصل بالحركة وعرض التوسط لعقد تهدئة انسانية لمدة ثلاث ساعات لتمكين سيارات الاسعاف من اخلاء الشهداء والجرحى".
وبحسب ابو زهري فان "حماس وافقت على ذلك ولكن الاحتلال رفض" بينما اوردت الاذاعة العامة الاسرائيلية بان الحكومة الاسرائيلية تدرس هذا الاقتراح.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر تأكيد او نفي ذلك قائلا "نحن نبذل كافة الجهود لضمان طرق لاخلاء القتلى والجرحى".
ويأتي العرض بينما كثفت اسرائيل منذ فجر اليوم الاحد عمليات القصف على قطاع غزة حيث يفر آلاف الفلسطينيين من حي الشجاعية شرق مدينة غزة في اليوم الثالث عشر من العملية العسكرية الاسرائيلية ضد قطاع غزة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب