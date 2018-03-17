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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 03:18 م 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 15:18

رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله في اثناء استقبال مدير قوى الأمن لدى حركة حماس توفيق أبو نعيم لدى وصوله إلى مدينة غزة في 13 آذار/مارس 2018 (afp_tickers)