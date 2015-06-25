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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يونيو, 2015 06:29 م 25 يونيو 2015 - آخر تحديث - 18:29

سوق خان الخليلي في القاهرة (afp_tickers)