حوالى ألف متظاهر في عمان يطالبون بإصلاحات سياسية واقتصادية

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 06:34 م

أردنيون يتظاهرون احتجاجاً على الغلاء وزيادة الضرائب قرب مقرّ رئيس الوزراء في عمّان في 6 حزيران/يونيو 2018

تظاهر أكثر من ألف شخص في عمّان الخميس رفضاً لتعديلات قانون ضريبة الدخل وللمطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة والإفراج عن ناشطين معتقلين.

واحتشد المتظاهرون قرب مبنى رئاسة الوزراء وسط انتشار أمني كثيف مندّدين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان تسبّب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي، وفقاً لمراسلة وكالة فرانس برس.

كما ندد المتظاهرون بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب مؤخّراً والذي قد يعرّض معلّقين على مواقع التواصل الاجتماعي للسجن.

وحمل مشاركون الأعلام الأردنية ولافتات كتب على بعضها "يسقط قانون الضريبة" و"تكميم الأفواه إرهاب".

وهتفوا "الإصلاح والتغيير بدّو يصير، بدّو يصير" و"بدّنا حكومة وطنية، مش شلّة حرامية"، إضافة إلى "الحرية للأحرار، الحرية للأحرار"، مطالبين بالإفراج عن ناشطين معتقلين.

وتتحدّث مواقع إخبارية محليّة عن توقيف 24 ناشطاً على خلفية تظاهرات في الأسبوعين الماضيين.

واستخدمت قوات الأمن "قنبلة واحدة" من الغاز مسيل الدموع لمنع بعض الشبان من إغلاق أحد الشوارع وسط مواجهات طفيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان إنّ "أيّ محاولة لمخالفة القانون وإيقاع الضرر بمصالح الآخرين أمر مرفوض ومخالفة صريحة تعرّض من يقوم بها للعقوبة".

وأشارت إلى وقوع "خمسة إصابات من القوة الأمنية المشاركة في الواجب جرّاء التدافع وهم قيد العلاج"، كما وقعت بعض الإصابات الطفيفة في صفوف المحتجّين.

والتظاهرة التي استمرت أكثر من خمس ساعات انتهت مساء الخميس بشكل سلمي.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزّاز التقى الثلاثاء مجموعة من الناشطين الشباب المشاركين في تظاهرات احتجاجية واستمع إلى مطالبهم، مؤكّداً أهمية الحوار.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات خلال مؤتمر صحافي الخميس إنّ الحكومة "تؤمن بحقّ الناس بالاحتجاج وتؤمن بأنّ الاعتصام والشكوى مطلوبة".

وأكّدت أنّ "التعبير في ظل القانون والدستور هو محلّ احترام وتقدير، غير أنّ الخروج عن القانون في التعبير يستوجب العقاب والمحاسبة"، مضيفة أنّ "الحوار هو الحلّ لمشكلاتنا".

وكان مجلس النوّاب أقرّ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر معدّلاً مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.

وينصّ القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالى 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالى 25 ألف دولار). كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35 بالمئة الى 37 بالمئة.

وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر في المملكة ارتفع مطلع العام إلى 20 بالمئة ونسبة البطالة إلى 18,5 بالمئة في حين يبلغ معدّل الأجور الشهرية نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.

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