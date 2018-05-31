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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 04:24 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 16:24

الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا يلقي خطابًا خلال تجمع مؤيد للحكومة في نيكاراغوا في 30 ايار/مايو 2018.

أسفرت موجة الاحتجاج العنيفة في نيكاراغوا للمطالبة بتنحي الرئيس دانيال اورتيغا، عن سقوط حوالى مئة قتيل منذ منتصف نيسان/ابريل، وفق حصيلة جديدة نشرت الخميس، فيما يتمسك رئيس الدولة بالسلطة.

وحذر مجمع أساقفة نيكاراغوا الذي طرح نفسه وسيطا بين الحكومة والمعارضة، من ان الحوار لن يُستأنف ما لم يتوقف القمع.

وأكد المجمع في بيان "نحن، أساقفة نيكاراغوا، ندين كل اعمال القمع هذه التي تقوم بها مجموعات قريبة من الحكومة، ونريد القول بوضوح ان الحوار الوطني لا يمكن ان يستأنف طالما استمر إنكار حق شعب نيكاراغوا في التظاهر بحرية، واستمر قمعه وقتله".

ولم ينجح الاعلان في بداية الاسبوع عن استئناف الحوار بين الفريقين الى تهدئة التوتر في الشوارع. والاربعاء استؤنفت المواجهات بين انصار دانيال اورتيغا (72 عاما) المتمرد السابق وبين معارضيه.

تفيد الحصيلة الجديدة التي وزعها المركز النيكاراغوي لحقوق الانسان ان الصدامات الاخيرة مساء الاربعاء وصباح الخميس، أسفرت عن 16 قتيلا على الاقل بالأسلحة النارية وعن 79 جريحا في ماناغوا، وليون المدينة الثانية الواقعة في شمال غرب البلاد، وفي مسايا في الجنوب الغربي.

وأحصت الشرطة من جانبها 15 قتيلا بالاسلحة النارية وحوالى 200 جريح خلال هذه المواجهات.

- مأجورون -

واتهم المركز النيكاراغوي لحقوق الانسان رجالا مأجورين يعملون لحساب الحكومة بالاعتداء على المحتجين.

وكتب نائب أسقف ماناغوا، المونسنيور سيلفيو بايز، مساء الاربعاء على شبكات التواصل الاجتماعي "إنها مجزرة! إنهم يطلقون صليات من النار على متظاهرين مسالمين".

من جانبه، ندد الرئيس اورتيغا الخميس في بيان ب "مؤامرة" تنفذها المعارضة التي اتهمها بالسعي إلى "ترهيب" الناس.

وكتب الرئيس اورتيغا "لا وجود لمجموعات مهاجمة او شبه عسكرية قريبة من الحكومة، لذلك لا يمكننا ان نقبل بأن يتهموننا بالأحداث المأساوية والمؤلمة التي لم نتسبب بحصولها ولن نتسبب بحصولها على الإطلاق".

وخلال تلك الحوادث، دمرت محتويات مقر إذاعة "راديو يا" المؤيدة للحكومة ولحقت أضرار ببعض المباني الاخرى.

وهوجم كذلك مقر قناة "100% نوتيسياس" التلفزيونية التي منعتها السلطات لعدة أيام في منتصف نيسان/ابريل بسبب تغطيتها للتظاهرات، ومقر اذاعة داريو المعارضة ايضا للحكومة في ليون، وفق مالكيهما.

ويواجه دانيال اورتيغا، بطل الثورة الساندينية التي أطاحت الدكتاتورية في 1979، موجة غضب منذ 18 نيسان/ابريل فجرها مشروع لإصلاح نظام التقاعد تم التخلي عنه لكنه سرعان ما تحول الى حركة احتجاج شاملة ضد الرئيس المتهم بمصادرة الحكم وتقييد الحريات. يقود اورتيغا نيكاراغوا منذ 2007 بعد فترة اولى في الحكم من 1978 الى 1990.

- "قمع وحشي" -

وفي أحد افقر بلدان اميركا الوسطى، ينفض مزيد من المؤيدين عن الرئيس وآخرهم اوساط الاعمال الذي نأوا الاربعاء بنفسهم عنه.

وفي الخارج، تزايدت الانتقادات: فقد قال البرلمان الاوروبي الخميس انه "يدين القمع الوحشي وترهيب المتظاهرين الذين يتصدون بطريقة سلمية لاصلاح نظام الضمان الاجتماعي في نيكاراغوا".

وانتقد النواب الأوروبيون ايضا "حالات الاختفاء والاعتقالات الاعتباطية التي تقوم بها السلطات والقوات المسلحة والشرطة او ايضا مجموعات عنيفة تدعم الحكومة"، وهو ما أدانته في وقت سابق منظمة العفو الدولية والمحكمة الدولية لحقوق الانسان.

ودعت فرنسا الخميس "جميع الاطراف الى التخلي عن العنف ودعم تطبيق آلية تحقيق دولي مستقل".

وقال الامين العام لمنظمة الدول الاميركية لويس الماغرو في بيان "ندين عمليات القتل التي تقوم بها القوات المسلحة، وعمليات القمع، ونعرب عن تضامننا مع عائلات الضحايا. نطلب من الدولة انهاء اعمال العنف".

وعلى رغم استياء المجموعة الدولية، رد اورتيغا انه لن يستقيل، رافضا طلب المعارضة اجراء انتخابات مبكرة لاختصار ولايته التي تستمر حتى 2022.

وقال مساء الاربعاء امام آلاف من انصاره ان "نيكاراغوا لنا جميعا وسنبقى جميعا هنا".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب