هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يوليو, 2019 04:31 ص

ناخبون أمام قائمة مرشحين في تعاونية زراعية في جانغشون بمنطقة سادونغ خلال انتخابات مجالس الشعب المحلية في كوريا الشمالية في 21 تموز/يوليو 2019

صوت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في انتخابات محلية نظمت في جميع مناطق البلاد الأحد وقاربت نسبة المشاركة فيها مئة بالمئة، مثلما يعلن بعد كل انتخابات في هذا البلد.

وفي غياب أي منافسة، يرى المحللون أن عمليات الاقتراع هذه بمثابة تقليد يسمح للسلطات بتأكيد حصولها على تفويض شعبي وتعزيز الولاء للنظام.

وبلغت نسبة المشاركة بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية 99,98%، بزيادة 0,01% عن الانتخابات المحلية السابقة عام 2015.

وأوضحت الوكالة أن وحدهم الناخين "الموجودين في الخارج أو العاملين في عرض البحر" لم يتمكنوا من التصويت، في حين أن "الناخبين الذين يعانون مشكلات على ارتباط بالسن أو المرض تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في صناديق اقتراع متحركة".

وتهدف هذه الانتخابات إلى ملء مقاعد الجمعيات على مستوى المحافظات والمدن والمناطق، ويصوت فيها عادة 99% من الناخبين تأييدا لمرشحين وحيدين.

وأدلى كيم جونغ أون بصوته في محافظة هامجيونغ الشمالية حيث صوت لمرشحين في منطقتين من المحافظة، بحسب الوكالة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي ترشح عام 2014 لـ"جمعية الشعب العليا" (البرلمان) وفاز بنسبة 100% من الأصوات في دائرة جبل بايكتو، وهو بركان يقع على الحدود الصينية ويعتبر المهد الأسطوري للشعب الكوري.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا موقعنا يُجيب بمقالات على تساؤلاتكم

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك