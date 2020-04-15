هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أبريل, 2020 12:34 ص

مقبرة كالفاري وبدا خلفها برج إمباير ستايت في نيويورك مضاء بالأحمر والأبيض تكريماً للطواقم الطبية العاملة في مكافحة وباء كوفيد-19 في 1 نيسان/أبريل 2020.

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء وفاة حوالى 2600 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2569 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 28.326 وفاة.

والحصيلة اليومية القياسية السابقة لضحايا كوفيد-19 سجّلت قبل يوم واحد في الولايات المتّحدة أيضاً وبلغت 2228 وفاة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أصبحت الولايات المتّحدة البلد الأول عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك.

وتحتلّ الولايات المتّحدة أيضاً المرتبة الأولى عالمياً في عدد المصابين بالوباء والذين تخطّى عددهم 637 ألف مصاب، علماً بأنّ حوالى 3.2 ملايين شخص تقريباً في هذا البلد خضعوا حتى اليوم لفحص مخبري للتثبّت ممّا إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا.

ومع أنّ نيويورك لا تزال أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة إلا أنّ تفشّي الوباء فيها آخذ في التباطؤ وأعداد المصابين الذين تستدعي حالاتهم نقلهم إلى مستشفيات الولاية لا تنفكّ تتراجع.

ومساء الأربعاء قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ الولايات المتحدة "اجتازت ذروة" تفشّي وباء كوفيد-19 على الأرجح، مشيراً إلى أنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً الخميس يعلن فيه عن "التوجيهات" التي ستحكم عملية "إعادة فتح" الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات فيروس كورونا المستجدّ في البلاد إنّه "من الواضح أنّ استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها"، مشدّداً على أنّ "المعركة مستمرة لكن البيانات تشير إلى أنّنا، على الصعيد الوطني، اجتزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة".

وأضاف "هذه التطورات المشجّعة وضعتنا في موقع قوي جداً لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا".

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