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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 09:42 م 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 21:42

"آبل" تنتصر على "سامسونغ" في معركة قضائية على براءات الاختراع في 24 أيار/مايو 2018. (afp_tickers)