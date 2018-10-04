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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 12:12 م 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 12:12

صورة وزعها مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي وهو يحيي المشاركين في ملتقى التعبويين في ملعب أزادي في طهران قبل إلقاء خطابه في 4 تشرين الأول/اكتوبر 2018

أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الخميس أن إيران "ترفض الهزيمة إلى الأبد" أمام أعدائها مع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى.

وقال خلال خطاب ألقاه في طهران ونقله التلفزيون الحكومي إن "العدو يريد ايصال الشعب الايراني الى الاعتقاد بان الطريق أمامه مسدود وان الحل هو الاستسلام امام العدو (...) هذا أبشع صور الخيانة للأمة الإيرانية ولن يحدث".

وأضاف أمام عشرات الآلاف من المشاركين في "ملتقى مجاميع الجهاد التعبوية" في ملعب أزادي في طهران، "بمشيئة الله، وطالما بقيت حياً ومعافى، وبمعونتكم، لن أدع شيئاً من هذا يحصل".

وتشير سلطات إيران بعبارة "العدو" إلى كل أعدائها وأعداء الإسلام وفي مقدمتهم الولايات المتحدة التي تصفها بأنها "الشيطان الأكبر".

وأكد خامنئي أن "حساسية الظروف التي نمر بها جاءت نتيجة سياسات الاستكبار العالمي في المنطقة (...) البلاد انتصرت على كل ما يدعو الى الجمود، والشعب الايراني يرفض الهزيمة الى الأبد".

وبشأن العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي، أكد المرشد الأعلى الإيراني أن الاقتصاد الإيراني "قادر على التغلب على العقوبات وسنتغلب عليه بمشيئة الله، وسنهزم إجراءات الحظر وسنهزم أميركا بصفعة أخرى تتلقاها من الشعب الإيراني".

أمرت المحكمة الدولية في لاهاي الأربعاء واشنطن برفع العقوبات عن المواد الأساسية لأسباب إنسانية الأمر الذي اعتبرته إيران انتصاراً لها لكن واشنطن أعلنت رفضها الامتثال وأنهت معاهدة الصداقة مع إيران والتي كان أساس رفع الشكوى.

وعلى الإثر وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بأنها دولة "خارجة عن القانون".

والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ 1980.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب