خامنئي يؤكد أن ايران مستعدة للتخلي عن الاتفاق النووي إذا لزم الامر
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صورة وزعها مكتب المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي في 29 آب/اغسطس تظهره خلال لقائه مع الحكومة في طهران.(afp_tickers)
أعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي الاربعاء، أن حكومته يجب أن تكون مستعدة للانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 اذا لم يعد "يحفظ لها مصالحها الوطنية".
وقال خامنئي "بالطبع، إذا وصلنا الى خلاصة مفادها أنه لم يعد يحفظ مصالحنا القومية، سنتخلى عنه"، وذلك في تصريحات أوردها موقعه الالكتروني.
والاتفاق المبرم بين ايران والقوى الكبرى في 2015 انسحبت منه الادارة الاميركية في أيار/مايو وأعادت فرض العقوبات ضد طهران.
وأضاف خلال لقاء مع الحكومة الايرانية أن الاتفاق النووي "ليس الغاية، انه مجرد وسيلة".
وتابع المرشد الاعلى أن المحادثات يجب أن تستمر مع أوروبا التي تحاول انقاذ الاتفاق رغم الانسحاب الاميركي.
لكنه أضاف أن الحكومة الايرانية "يجب ألا تعلق الامل على الاوروبيين في قضايا مثل الاتفاق النووي او الاقتصاد".
وقال "يجب أن ننظر الى وعودهم بتشكيك".
وكرر خامنئي القول أن ايران لن تخوض أي مفاوضات مع إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب رغم عرض ترامب إجراء محادثات غير مشروطة.
وقال ان الاميركيين "يريدون القول إنه بإمكانهم حمل أي كان، حتى الجمهورية الاسلامية، إلى طاولة المفاوضات" مضيفا "لكن كما قلت بالتفصيل في السابق، لن تجري معهم أي مفاوضات".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب