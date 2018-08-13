خامنئي يؤكد أن "لا حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة"
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صورة نشرها مكتب المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي للمرشد متحدثا في 13 آب/أغسطس 2018(afp_tickers)
أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الاثنين أنه لن يكون هناك حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة.
وكتب خامنئي على موقعه الرسمي على تويتر بالإنكليزية "يتحدث مسؤولون أميركيون بشكل سافر مؤخرا عنا. إلى العقوبات، يتحدثون عن حرب ومفاوضات"، مضيفا "دعوني أقول بضع كلمات للشعب بهذا الصدد: لن يكون هناك حرب ولن نتفاوض مع الولايات المتحدة".
وتسود تكهنات حول دفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى.
لكن إيران رفضت الدخول في مفاوضات جديدة معتبرا أن الولايات المتحدة ليست شريكا جديرا بالثقة، متهمة إياها بخرق ما تعهدت به في الاتفاق.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب