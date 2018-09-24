خامنئي يتهم السعودية والإمارات ب"تمويل" منفذي هجوم الأهواز
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نقل عسكري جريح في اعتداء الاهواز في جنوب غرب ايران في 22 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
اعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي الاثنين ان مرتكبي الهجوم الذي اوقع 24 قتيلا السبت خلال عرض عسكري في الاهواز تلقوا تمويلا من السعودية والامارات.
ونقل الموقع الرسمي للمرشد الاعلى عن خامنئي قوله ان "التقاریر تشیر الى ان هذا العمل الجبان تم على ید هؤلاء الذین تسرع امیركا لانقاذهم حین یضیق علیهم الخناق في سوریا او العراق ممن یتلقون الدعم المالي من السعودیة والامارات".
واضاف الموقع ان خامنئي لم يدل بتفاصيل اضافية حول المشتبه بتنفيذهم اعتداء الاهواز الذي استهدف عرضا عسكريا وحشدا كان يحضره.
واتهمت السلطات الايرانية انفصاليين عربا في محافظة خوزستان بارتكاب الاعتداء، لكن هذه المجموعات لا وجود لها في سوريا بخلاف تنظيم الدولة الاسلامية الذي اعلن تبنيه الهجوم.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب