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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 02:29 م 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:29

نقل عسكري جريح في اعتداء الاهواز في جنوب غرب ايران في 22 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)