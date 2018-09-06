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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 06:54 م 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:54

خامنئي يدعو الى عدم تضخيم المشاكل ونشر التشاؤم

حذّر المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في ايران اية الله علي خامنئي الخميس من انتشار التشاؤم في البلاد، مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب بعد فرض واشنطن عقوبات على ايران.

ودعا خامنئي خلال لقائه أعضاء مجلس الخبراء الذي يضم رجال دين كبار منتخبين مهمتهم اختيار المرشد الأعلى، الى عدم تضخيم مشاكل الناس.

وقال "ان هذه المبالغة من شأنها أن تؤدي الى زيادة حددة الاضطراب لدى الرأي العام وتفضي كذلك الى نشر +فيروس التشاؤم+ في المجتمع"، وفق تعليقاته التي نشرها موقعه.

وأكد "ضرورة رؤية النقاط الايجابية الى جانب النقاط السلبية، بالنسبة لأنشطة الحكومة وسائر الاجهزة"، مضيفا ان من شأن ذلك أن يساعد الناس على عدم الشعور "باليأس والاحباط".

ويأتي كلام خامنئي في الوقت الذي يحاول فيه الايرانيون التكيف مع العقوبات التي فرضتها واشنطن الشهر الماضي بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران.

وأدت خطوة الرئيس الأميركي الى مفاقمة المشاكل الاقتصادية في ايران، وخسر الريال 70 بالمئة من قيمته.

ونتج عن أزمة تدهور العملة ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على حكومة الرئيس حسن روحاني الذي يدافع عنه خامنئي حتى الآن.

وأشار خامنئي الى "أن الحكومة لن تكون قادرة على مزاولة الانشطة دون المساعدة والدعم من الشعب"، مضيفا "ان طريق العلاج لمشاكل البلاد ليس التنصل من دعم الحكومة والتبرؤ من انشطة الاجهزة المسؤولة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب