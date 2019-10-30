هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 10:46 ص

صورة نشرها الموقع الرسمي لمرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي أثناء مشاركته إلى جانب ضباط في حفل في طهران، 30 تشرين الأول/اكتوبر 2019

أعلن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي الأربعاء أنّ للمتظاهرين في العراق ولبنان مطالب "مشروعة"، ولكنّه دعا إلى التحرك "ضمن الهيكليات والأطر القانونية".

وقال خامنئي في كلمة بثت القناة التلفزيونية الإيرانية جزءاً منها، إنّ الناس في العراق ولبنان لديها "مطالب مشروعة"، ولكن "لا يمكن تلبيتها إلا في إطار الآليات القانونية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (ارنا).

واضاف أنّه "عندما تنهار الاطر القانونية في بلد ما، لا يمكن القيام بأي عمل".

وجاءت كلمة المرشد الإيراني الذي تتمتع بلاده بنفوذ واسع في هذين البلدين، بعدما أسقطت الانتفاضة الشعبية في لبنان الحكومة، فيما يأمل العراقيون الوصول إلى النتيجة نفسها.

وقال إنّ "على المخلصين والحريصين في العراق ولبنان أن يضعوا علاج انعدام الأمن في اولياتهم"، بحسب "ارنا".

وأضاف أن "أكبر ضربة يمكن ان يوجهها الاعداء لبلد ما هو تقويض أمنه".

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